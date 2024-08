Uno de los grandes protagonistas del Campeonato Nacional es Coquimbo Unido, porque el cuadro aurinegro pelea arriba en la tabla de posiciones y sueña con dar la vuelta olímpica.

Los Piratas están a sólo dos puntos del líder Universidad de Chile y este viernes tienen un partido clave, porque visitan a Colo Colo en el estadio Monumental, otro de los cuadros entreverados en la zona alta.

En la antesala al duelo de Coquimbo con los albos se ha hablado de un supuesto quiebre entre el plantel aurinegro y el entrenador, Fernando Díaz, por lo que el DT tomó la decisión de viajar aparte a los partidos.

Mono Sánchez y la polémica de Coquimbo

Uno de los grandes líderes en el plantel coquimbano es Diego Sánchez, quien alzó la voz y desmintió todo tipo de problemas con el cuerpo técnico.

“No hay ni una chance de que el plantel esté dividido por el tema de que el Nano no viaje con nosotros. Es por un tema médico. Y si fuese así, que el quiera viajar aparte porque se le canta… Está bien. Uno en el bus ni pesca al técnico, no es esencial que esté o no esté. No es tema”, dijo el Mono a TNT Sports.

Fernando Díaz en Coquimbo Unido. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

“Para mí es una tema que se inventó. Cuando el equipo anda mal, comienzan a inventar estupideces. Es falso. Ya estamos viejos para eso. Es imposible que pase. En equipos en los que he estado yo, había entrenadores que no viajaban con nosotros y eso es normal”, cerró Sánchez.

Con este panorama Coquimbo Unido visita a Colo Colo, en un partido fundamental en el desarrollo del Campeonato Nacional.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional?

El partido entre Colo Colo y Coquimbo Unido por la fecha 20 del Campeonato Nacional se jugará este viernes 16 de agosto, a partir de las 19:00 horas en el estadio Monumental.

