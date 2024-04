Con tarea por delante: la inspección en silencio de la FIFA a Chile por el Mundial Sub 20

Luego del desprecio de parte de la Conmebol con la organización de la cita planetaria del centenario, Chile tuvo un premio de consuelo. Nuestro país será el organizador del Mundial Sub 20 de 2025, lo que implica un tremendo desafío.

Con estadios que si bien han sido renovados en los últimos años, hay una gran tarea para albergar el certamen. Así por lo menos lo dejó claro la FIFA en una visita silenciosa días atrás.

El ente rector del fútbol mundial envió a dos representantes para recorrer los estadios y ciudades que se postulan para ser sedes. Ahí, además de aprobar algunas cosas, hicieron algunos pedidos para mejorar algunos detalles y así tener una fiesta como corresponde.

FIFA visita Chile para ir levantando el Mundial Sub 20

Nuestro país tendrá la misión de sacar adelante un torneo que no estaba en los planes hasta hace un par de meses. Chile organizará el Mundial Sub 20 de la FIFA, lo que obliga a preparar no sólo los estadios sino que también las ciudades que albergarán los encuentros.

Concepción es una de las sedes en las que Chile quiere recibir el Mundial Sub 20. FIFA ya recorrió sus instalaciones. Foto: Photosport.

Es en ese sentido que días atrás el ente rector del fútbol en nuestro planeta realizó una visita en silencio a suelo nacional para conocer nuestra realidad. Fue el diario La Tercera el encargado de revelar el hecho e incluso dar detalles de las tareas que dejaron.

La FIFA recorrió las ciudades que se postulan para ser sedes y así conocer los estadios en los que la ANFP piensa realizar los partidos. Uno fue La Serena, desde donde explicaron parte de lo que sacaron al limpio del encuentro.

“Nos dejaron como encargo los proyectos. La idea es modernizar el estadio. Sobre todo la iluminación, que hay que adecuar a la ley. Quieren conocer al fondo al que vamos a postular. Si será a través de un FNDR o con recursos del Mindep. A nosotros nos sirve dejar un estadio de nivel FIFA para la ciudad”, dijo Juan Gallardo, jefe de gabinete de la Municipalidad.

Concepción también fue parte del viaje de la FIFA. Álvaro Ortiz, alcalde de la ciudad, remarcó que “cuando fuimos a Santiago, Pablo Milad nos comentó que la FIFA recorrería todas las sedes que postularon. Pidieron realizar su trabajo tranquilos. El equipo municipal estuvo a disposición para lo que necesitaran. Ellos recorrían solos las instalaciones. Nosotros los trasladamos. En eso fuimos muy prudentes. Estamos a la espera de que nos envíen algún informe de lo que tenemos que mejorar”.

En esa misma línea, el edil remarcó que “Concepción tiene las puertas abiertas para recibir el Mundial. Tenemos la infraestructura y la capacidad que hemos demostrado en otros eventos deportivos. Estamos a la espera de lo que debemos mejorar”.

Con esto, Chile va conociendo de mejor lo que debe hacer para recibir de buena manera el Mundial Sub 20. Nuestro país quiere armar una fiesta a la altura, pero dependerá de muchas cosas el que esto ocurra. Especialmente porque las canchas chilenas han dejado mucho que desear en el último tiempo.

¿Cuántos equipos de Conmebol clasifican al Mundial Sub 20?

Para el Mundial Sub 20 de Chile en 2025, la Conmebol contará con cinco equipos representantes. Cuatro serán los cupos disponibles, mientras que nuestro país clasificará de manera de directa como país anfitrión.

¿Cuándo juega Chile?

Por ahora, la selección chilena se prepara para su regreso con la adulta. El próximo 11 de junio la Roja se medirá con Paraguay en su último amistoso antes de viajar a la Copa América 2024.

