No hay mal que dure cien años y eso lo acaba de constatar Universidad de Concepción, elenco que por fin pudo volver a los triunfos en esta temporada 2023 al vencer por 2-0 a Santiago Morning en el Ester Roa por la fecha 13 de la Primera B.

El equipo adiestrado por Miguel Ramírez se impuso gracias a los goles de Kevin Medel desde el punto de penal a los 9’ y un golazo de media distancia de Felipe Orellana a los 18’ que dejó sin opciones al portero Leandro Cañete.

Fue justamente el tanto de Orellana el que hizo a los más peloteros recordar un mítico golazo de Miguel Ramírez con la camiseta de Colo Colo, cuando en el 2004 la puso en un ángulo casi de mitad de cancha en el Estadio Sausalito ante Everton de Viña del Mar.

El propio entrenador del Campanil se encargó de bajar del pony al autor del tanto, afirmando a las cámaras de TNT Sports que “la verdad es que no me acordé, porque el mío fue de más lejos y más bonito, así que lo no agranden, porque este (Felipe Orellana) es muy buen jugador y no se tiene que agrandar”.

Por su parte Orellana, quien estaba justo al lado de su DT, afirmó que “tengo mucha felicidad, porque me dijeron que tengo muy buen pegada y por suerte la pelota entró. Necesitábamos ganar cómo sea, de cualquier manera. Estoy feliz. Le dedico el gol a mi mamá, quien es la que siempre está ahí y hace poco me dijo que tengo un gran potencial, que lo debo demostrar”.

Con esta victoria, la segunda en lo que va del año, Universidad de Concepción sigue como el absoluto colista en la Primera B, aunque cortando una mala racha de cuatro derrotas al hilo. El cuadro del sur tiene apenas siete unidades y está a cinco de los puestos de salvación.

Ramírez recordando su gol con Colo Colo: