Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

Colo Colo le responde a U de Chile por barbarie en Avellaneda: “Los mandamientos de Arellano…”

Tras los dichos de Gustavo Álvarez en relación al Cacique, el DT Hugo González tomó la palabra en Macul.

Por Nelson Martinez

Colo Colo y su postura por la violencia argentina.
© PhotosportColo Colo y su postura por la violencia argentina.

En la previa de un nuevo Superclásico del fútbol chileno, Gustavo Álvarez tomó la palabra en U de Chile y olvidando la rivalidad agradeció públicamente a Colo Colo por el apoyo tras la violencia en Avellaneda.

Hago especial mención a Colo Colo con palabras de Arturo Vidal y Esteban Pavez, realmente me parece que la competitividad deportiva es una cosa y el odio entre nacionalidades e hinchadas no tiene sentido”, valoró el DT.

Por eso, y haciendo tregua momentánea tras la barbarie, desde el Estadio Monumental respondieron a los elogios azules y el entrenador interino, Hugo González, le mandó mensaje a su par de la U.

Colo Colo y el apoyo a U de Chile desde la banca

Hugo González habló en nombre de Colo Colo e invocó la figura histórica de David Arellano para justificar el apoyo a la U de Chile tras la barbarie sufrida en Argentina.

Hugo González / Phtospspot

Hugo González / Phtospspot

“Ahí se ve todo lo que genera Colo Colo. Si nos remontamos a los mandamientos de Arellano, hay parte de eso en lo que dicen los jugadores, la empatía que generó con un equipo que, independiente de ser el archirrival, se empatiza”, partió diciendo el estratega.

Publicidad

Siguiendo con sus loas a los referentes albos, Hugo González enfatizó que el apoyo a la U “refleja la calidad de personas que son Arturo (Vidal), Esteban (Pavez) y en general. Me alegra que (Gustavo) Álvarez lo haya reconocido, habla muy bien de él”.

Photosport

Photosport

La U ha tenido un buen año en lo futbolístico, con buenos resultados, un equipo agresivo, que marca con un bloque alto. Sabemos que no va a dejar de ser eso porque en todos los partidos ha sido la misma tónica”, cerró.

Publicidad
Lee también
Hugo González se pone los pantalones con Arturo Vidal en Colo Colo
Colo Colo

Hugo González se pone los pantalones con Arturo Vidal en Colo Colo

La formación que prepara Colo Colo para el Superclásico
Colo Colo

La formación que prepara Colo Colo para el Superclásico

La joya alba más prometedora: "Tenía ganas de no jugar más y..."
Colo Colo

La joya alba más prometedora: "Tenía ganas de no jugar más y..."

O’Higgins arriesga su invicto ante un Audax Italiano con poco respaldo de las cuotas
Apuestas

O’Higgins arriesga su invicto ante un Audax Italiano con poco respaldo de las cuotas

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo