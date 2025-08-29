En la previa de un nuevo Superclásico del fútbol chileno, Gustavo Álvarez tomó la palabra en U de Chile y olvidando la rivalidad agradeció públicamente a Colo Colo por el apoyo tras la violencia en Avellaneda.

“Hago especial mención a Colo Colo con palabras de Arturo Vidal y Esteban Pavez, realmente me parece que la competitividad deportiva es una cosa y el odio entre nacionalidades e hinchadas no tiene sentido”, valoró el DT.

Por eso, y haciendo tregua momentánea tras la barbarie, desde el Estadio Monumental respondieron a los elogios azules y el entrenador interino, Hugo González, le mandó mensaje a su par de la U.

Colo Colo y el apoyo a U de Chile desde la banca

Hugo González habló en nombre de Colo Colo e invocó la figura histórica de David Arellano para justificar el apoyo a la U de Chile tras la barbarie sufrida en Argentina.

Hugo González / Phtospspot

“Ahí se ve todo lo que genera Colo Colo. Si nos remontamos a los mandamientos de Arellano, hay parte de eso en lo que dicen los jugadores, la empatía que generó con un equipo que, independiente de ser el archirrival, se empatiza”, partió diciendo el estratega.

Siguiendo con sus loas a los referentes albos, Hugo González enfatizó que el apoyo a la U “refleja la calidad de personas que son Arturo (Vidal), Esteban (Pavez) y en general. Me alegra que (Gustavo) Álvarez lo haya reconocido, habla muy bien de él”.

Photosport

“La U ha tenido un buen año en lo futbolístico, con buenos resultados, un equipo agresivo, que marca con un bloque alto. Sabemos que no va a dejar de ser eso porque en todos los partidos ha sido la misma tónica”, cerró.

