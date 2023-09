Nueve partidos alcanzó a dirigir Juan José Ribera en Curicó Unido, tras lo cual presentó su renuncia tras caer como local ante Ñublense, por dejar al equipo como colista del Campeonato Nacional 2023.

Una situación que generó un particular enojo en Hernán Clavito Godoy, histórico entrenador chileno, que en diálogo con Bolavip Chile no tuvo “pelos en la lengua” para descalificar a su colega y realizar una grave acusación en su contra.

¿Cuál es la acusación de “Clavito” Godoy contra Ribera?

“El ex entrenador de Curicó Unido, el Coto Ribera. Se veía que estaba naufragando y uno sabe que es el cuñado de (Sergio) Morales, el representante de jugadores, por eso nunca le falta club”, parte señalando el estratega.

En esa línea, Godoy sostiene que “yo a él lo tuve como jugador en el Chago (Santiago Morning) y perdonando la expresión, estos dos maricones cuando jugamos con la Universidad de Concepción fueron para atrás y me lo dijo (Luis) Faúndez ‘no los pongas´”.

“Yo no puedo aceptar esas cosas, porque yo como jugador me saqué la cresta, no considero que un jugador vaya para atrás. Fue un pasadizo ese día por La Pintana y a la semana estaban contratados por la Universidad de Concepción. Ha llegado a tanto la sinvergüenzura en el fútbol, la falta de respeto“, sentencia Clavito.

¿Por qué se fue Ribera de Curicó?

El técnico llegó para tomar el lugar de Damián Muñoz en el cuadro del Maule, alcanzando a dirigir nueve partidos del Torneo Nacional, con una victoria, dos empates y seis derrotas; su lugar fue tomado de forma interina por Miguel Riffo.

¿Cuándo es su próximo partido?

El actual colista del fútbol chileno, con 21 puntos, jugará por la 25° fecha este sábado 30 de septiembre, visitando a Unión Española en el Estadio Santa Laura, desde las 20:00 horas.