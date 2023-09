Este 11 de septiembre se conmemoran 50 años del golpe de Estado perpetuado por las Fuerzas Armadas, el cual culminó con el derrocamiento y muerte del presidente Salvador Allende y marcando así el inicio de 17 años de una dictadura liderada por Augusto Pinochet.

Un período oscuro en nuestro país, que fue precedido por una fuerte desestabilización económica y social, propulsada desde el exterior por Estados Unidos y facilitada por diversos grupos ligados a la derecha chilena, los mismos que más tarde llegarían ilícitamente al poder gracias a Pinochet.

Se trata de una fecha que no solo se recuerda en Chile, sino que en todo el mundo, al tratarse de una de las dictaduras más violentas y crueles del siglo XX. Por lo mismo, el diario deportivo Marca, de España, realizó un extenso reportaje sobre el cómo el Estadio Nacional fue utilizado como centro de tortura.

El medio hispano conversó con Marcelo Acevedo, presidente del Sitio de Memoria Estadio Nacional y coordinador de la red de Sitios de Memoria en todo Chile. El dirigente contó cómo es que se utilizó el centro deportivo como principal recinto de tortura en los primeros meses tras el golpe.

“El Estadio Nacional fue el centro de prisión, tortura y exterminio más grande del país como prisión colectiva. Si bien no tenemos cifras oficiales hasta el día de hoy, las Fuerzas Armadas no han entregado dato alguno, se estiman entre 20.000 y 40.000 prisioneros”, relató.

“Y eso que no duró mucho como tal, solamente dos meses, pero fue más la cantidad y la forma en que se utilizó un símbolo: el principal centro deportivo del país. Tenemos que pensar que la dictadura lo emplea como un mensaje de terror claro a la ciudadanía: si usted tiene algo que ver con este gobierno anterior, va a caer prisionero”, agregó.

“Era sabido que existía y los familiares se agolpaban fuera. Después de diciembre del 73 se crea la DINA, dirección de inteligencia, y ya sí empiezan a funcionar las cárceles clandestinas”, explicó.

El artículo también deja espacio para el partido fantasma, entre Chile y la URSS. Un duelo que no se jugó, ya que los soviéticos decidieron no venir a nuestro país, para así no sentirse cómplices de las aberraciones que se estaban realizando en nuestras tierras, especialmente en el Nacional.

“Es un partido fantasma, porque efectivamente la URSS no viene en protesta por la sede. También lo llamamos el partido de la vergüenza, porque Chile sale a la cancha con toda una puesta en escena, con el juez de línea buscando al rival en el vestuario aunque sepa que no ha venido”, destacó.

“Así que se empieza, se van solos hasta el arco contrario y marcan un gol. Como había público, porque habían vendido o regalado entradas, con parte de la sociedad participando cómplice, se juega después un amistoso con el Santos de Brasil… y Chile pierde 5-0”, cerró.

¿Cuántos años tiene el Estadio Nacional?

El Estadio Nacional cumple este año 85 años de historia. Ahí se han vivido la gran mayoría de los hitos deportivos de nuestro país, como el Mundial de 1962, la Copa América 2015 y este año albergarán los Juegos Panamericanos. Eso sí, con la historia manchada por lo ocurrido durante la dictadura.