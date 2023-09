En la jornada que se conmemoran los 50 años del Golpe de Estado en Chile, ha salido a la luz una confesión particular sobre el ex Presidente Salvador Allende, que tiene relación con su fanatismo por el fútbol, en particular, por Universidad de Chile.

La responsable de revelar este hecho fue su hija, Beatriz Allende, fallecida en 1977, que en el libro “Una revolucionaria olvidada”, del escritor Marco Álvarez Vergara, dio cuenta del cariño que tuvo el Mandatario por el Romántico Viajero.

¿Era Salvador Allende fanático de la U?

“Salvador también compartía con sus tres hijas su pasión futbolera: la Universidad de Chile, al cual adherían la mayoría de los alumnos de esa casa de estudios en aquel tiempo. Como astuto eterno candidato a la presidencia de Chile siempre ocultó su preferencia sobre un club de fútbol en específico, disputándose hasta el día de hoy varias hinchadas la camiseta de Allende”, indica la publicación.

En la misma obra, otra de las hijas del ex Presidente, la Senadora Isabel Allende cuenta que “el Chicho nos llevaba al estadio a los clásicos. Nosotras siempre fuimos de la U, chunchos, porque el Chicho era chuncho. Nos llevaba al estadio a los clásicos y partíamos las tres”.

Sin embargo, la historia cuenta que el propio Allende no quiso hacer pública su afición por la U, pues a la hora de hacer política, no quería perder adeptos ni votantes.

