Este lunes 11 de septiembre se conmemoran 50 años del Golpe de Estado en Chile, día en que las fuerzas militares bombardearon el Palacio de La Moneda y se tomaron el poder, quebrantando así la democracia del país.

¿Cómo fue el Golpe de Estado?

El Golpe Militar ocurrió el 11 de septiembre de 1973, casi tres años después de que el socialista Salvador Allende asumiera democráticamente como presidente.

Este hecho histórico, que marcó un antes y un después en Chile, fue liderado principalmente por el vicealmirante de la Armada, José Toribio Merino , y el comandante de la Fuerza Aérea, Gustavo Leigh , y fue planificado para el 11 de septiembre, ya que ese día el ejército se encontraba concentrado en Santiago por la celebración de las Glorias del Ejército.

Pocos días antes del Golpe, el 8 de septiembre, el general Arellano Stark solicitó el apoyo del general Augusto Pinochet , pero este no entregó una respuesta definitiva.

Al día siguiente, el presidente Salvador Allende informó al Comandante en Jefe y otros generales del Ejército que había decidido convocar a un plebiscito nacional , con el fin de dar una salida a la grave crisis política a la que se enfrentaba el país. Ese mismo día, los líderes del golpe contaron con el apoyo de Pinochet.

El día del Golpe de Estado

El día del levantamiento militar, Allende se dirigió a La Moneda a las 7:30 horas. Tan solo 45 minutos después, comenzó el ataque al palacio por tierra .

Cerca de las 11:00 horas, el presidente dirigió su último mensaje al país, a través de una cadena de radioemisoras simpatizantes del gobierno. En la transmisión manifestó su decisión de no abandonar la casa de gobierno y afirmó que se mantendría firme en su postura de “seguir defendiendo a Chile”.

“Esta será, seguramente, la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura, sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron: Soldados de Chile, comandantes en jefe y titulares…, el almirante Merino… más el señor Mendoza, general rastrero que sólo ayer manifestara su solidaridad y lealtad al gobierno, también se ha denominado director general de Carabineros”, comienza diciendo Allende.

“Ante estos hechos sólo me cabe decirle a los trabajadores: Yo no voy a renunciar . Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza de que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser segada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza“, dice el expresidente en la transmisión.

“(…) Estas son mis últimas palabras, teniendo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que, por lo menos, habrá una sanción moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición“, finaliza Allende.

A las 12:00 horas comenzó el bombardeo a La Moneda , el cual duró 15 minutos. La sede del Gobierno fue atacada con cohetes “rockets” lanzados por aviones Hawker Hunter de la Fuerza Aérea, esto causó un incendio en el edificio.

Pocos minutos después del ataque, el cuerpo de Salvador Allende fue encontrado muerto en el salón principal junto con su arma.