Este 11 de septiembre se cumplen 50 años del golpe de Estado que terminó con la muerte y derrocamiento del Presidente Salvador Allende, junto al bombardeo de La Moneda y otros puntos estratégicos considerados por las Fuerzas Armadas.

La fecha marcada a fuego y balas en la historia de Chile llegó en medio de una crisis política y profundas divisiones en el país, junto a factores y agentes internos y externos. Tras el golpe y la llegada de la junta militar encabezada por Augusto Pinochet se perpetuó una oscura y cruel dictadura de 17 años.

En conversación con Paulo Flores y RedGol, el ex atacante de Colo Colo y la selección chilena, Leonardo Véliz, que ese año brillaba junto al Cacique en el fútbol nacional y en la Copa Libertadores 73.

Esa temporada el Cacique alcanzó la final, perdiendo el título con escándalo y polémica frentea Independiente de Argentina. El Pollo sostiene la tesis que ese Colo Colo retrasó en varios meses la fecha del golpe.

Colo Colo demoró el golpe

“Lucho (el periodista Luis Urrutia O’Nell) me dijo que el otro día encontró un documento en el Congreso que decía que el golpe se iba a realizar en marzo. Y de ahí la tesis de él es que Colo Colo atrasó el golpe porque le dijeron a Pinochet y la junta militar: ‘cálmense porque Colo Colo está ganando y el país está preocupado de eso. El pueblo está feliz’. Eso es lo que dice el Lucho y por eso refrenda esta tesis”, dijo el Pollo.

Véliz agrega que “nosotros de partida pensábamos que era como el cuento de Pedrito y el Lobo… que venía y que venía. Que iba a haber un golpe por el descontento de la gente, sobre todo de derecha, por el tema de las colas. Pero nosotros nos preocupábamos de darle alegrías a la gente, porque siempre Colo Colo ha sido darle alegrías al pueblo, más allá de lo político”.

Por último, Leonardo Véliz sentencia que “en el plantel de Colo Colo las consideraciones políticas estaban en los que estábamos metidos en esto y comprendíamos la situación agobiante del país, pero los demás no. Pensaban sólo en jugar y ganar para darle alegría a la gente”.

En una entrevista de Carlos Caszely a La Segunda la semana pasada, manifestó que los jugadores de izquierda del Colo Colo 73 eran él, Leonardo Véliz, Leonel Herrar y Guillermo Páez.

Véliz y el golpe

Consultado por el 11 de septiembre de 1973 propiamente tal, el Pollo manifestó que “han pasado tantos años. No lo vivo con nostalgia por lo que sucedió, sino con tristeza. Pero voy más allá: todavía no podemos superar este desencuentro, por decirlo de forma liviana, entre la sociedad chilena. Que no podamos dejar en el pasado esto”.

Concluye que “hay que hacer una salvedad, porque hay mucha gente que sufrió. Yo no sufrí la desaparición o muerte de un ser querido, pero aún hay mucha gente que todavía pide que encuentren los cuerpos de su gente desaparecida. Algunos lanzados al mar. Y esa gente tiene todo el derecho de no olvidarse de esto”.

