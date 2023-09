No es Karol G, pero está hasta la tusa. Leonardo Véliz, alias el Pollo, no quedó indiferente a la indisciplina protagonizada por Damián Pizarro y Jordhy Thompson este viernes, acción que los dejó fuera del duelo ante Universidad de Chile.

El histórico jugador de la Roja alabó la decisión de Gustavo Quinteros, DT del Cacique, quien decidió excluir a las jóvenes promesas albas del importante duelo de Colo Colo ante su archirrival. Además, puso en cuestionamiento la labor de la institución.

“La que está en entredicho es la Casa Alba. ¿Quiénes son los educadores, los que asesoran, los que aconsejan, los que están día a día con ellos?”, señaló el ex jugador de Colo Colo, en conversación con Las Últimas Noticias.

Pese a que tuvo entre ceja y ceja a la institución, el seleccionado nacional con Chile en Alemania 1974 no dejó de reconocer la culpa de los juveniles. “Esto no es de ahora. Ya son jugadores con hábitos que no se condicen con los de un profesional, con un jugador de Colo Colo a dos días de un clásico. Esto habla bien de Quinteros, que debe estar hasta la tusa con estos cabros jóvenes”, señaló el ex albo.

“Lamentablemente, cometieron errores. Ya lo dije en la conferencia anterior, los jugadores de fútbol tienen una vida privada donde a veces cometen errores. Y cuando cometen errores que perjudiquen al grupo, hay que tomar medidas, así que ninguno de los jugadores va a ser convocado para el partido de mañana”, cerró Véliz, quien lamentó la exclusión de los jóvenes cracks del Superclásico 194.

¿Cuál es la formación de la U para el Superclásico?

En lo que respecta a la formación de la U, Toselli se mantiene en el puesto por el bajo rendimiento de Cristóbal Campos y la gran sorpresa es que Lucas Assadi aparece como suplente, fuera de la titularidad.

Los azules formarán con Cristopher Toselli al arco; Luis Casanova, Nery Domínguez e Ignacio Tapia en defensa; Juan Pablo Gómez, Emmanuel Ojeda, Federico Mateos, Marcelo Morales y Jeison Fuentealba en mediocampo; Leandro Fernández y Nicolás Guerra en el ataque.

¿Cuál es la formación de Colo Colo para el Superclásico?

En la vereda del frente, Gustavo Quinteros confirmó citados con Agustín Bouzat, Alexander Oroz, Alan Saldivia, Brayan Cortés, Bruno Gutiérrez, Carlos Palacios, César Fuentes, Daniel Gutiérrez, Erick Wiemberg, Esteban Pavez, Fernando De Paul, Leandro Benegas, Leonardo Gil, Marcos Bolados, Matías Moya, Maximiliano Falcón, Óscar Opazo y Vicente Pizarro.

Fuera por el condorito quedaron Jordhy Thompson y Damián Pizarro. Emiliano Amor no alcanzó a recuperarse para estar contra la U y Fabián Castillo quedó descartado por lesión.

Colo Colo formará con Brayan Cortés en el arco; César Fuentes, Maximiliano Falcón, Alan Saldivia y Erick Wiemberg en la defensa; Vicente Pizarro, Esteban Pavez y Leonardo Gil en el mediocampo; Alexander Oroz, Marcos Bolados y Carlos Palacios en delantera.