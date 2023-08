Karol G es una de las artistas más destacadas del último tiempo. Con un talento original y prendido, la intérprete colombiana lanza su nuevo álbum “Mañana será bonito” que incluye 10 canciones nuevas, entre ellas colaboraciones con Kali Uchis, Young Miko, Dei V y Peso Pluma. Si no has escuchado la nueva edición del proyecto, pues no esperes más y pon oído a los nuevos hits de La Bichota.

¡Karol G estrena inédita versión de Mañana será bonito!

Karol G no deja sorprender y ya estrenó su nueva versión del icónico álbum “Mañana será bonito”.

Este nuevo lanzamiento incorpora la canción de trap con infusión de EDM “S91”, el más reciente sencillo de Karol, producido por su reconocido colaborador Ovy on the Drums e inspirado en el Salmo 91 de la Biblia, que habla sobre superar la adversidad. Este hit debutó y logró el puesto No. 10 en la lista Hot Latin 100 de Bilboard.

Además, este álbum “Mañana Será Bonito (Bichota Season)“ conoce la luz al mismo tiempo que inicia la gira por estadios, el día 10 de agosto en el Allegiant Stadium en Las Vegas. El recorrido de 15 fechas, presentado por Live Nation, incluye paradas en ciudades como Pasadena, Miami, Houston y Dallas antes de culminar el 28 de septiembre en el Gillette Stadium en Boston.

En sus redes sociales, La Bichota demostró todo su amor a sus fans y a su proyecto durante un post de Instagram en días previos al estreno.

“Me encantaría encontrar las palabras exactas que definan lo que significa este season para mi 🖤🦈 MAÑANA SERÁ BONITO – Parte B – perreo season, bellaqueo season y porque no , Romantiqueo también 🔥 aquí solo una pruebita de algunos temas que trabajé con @skyrompiendo @_taiko y un pedacito de la magiaaaaa que salió con @kaliuchis mi reina hermosaaaaa Colombiana!!! 🥹🇨🇴 (hay más pasando en el álbum y colabs también) En fin: MAÑANA SERÁ BONITO JUNTO CON BICHOTA SEASON QUE RE CHIMBAAAAAAAAAAAA DE MESES, DE MOMENTOS, Y DE MOODS PLASMADOS EN CANCIONES … Esta era PARA NUNCA OLVIDAR!!! Pdta: Release party este 10 de Agosto en nuestro primer show del tour en Las Vegas 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🖤🖤🖤 PRE SAVE: LINK EN BIO🎀🎀🎀❕❕❕”