Colo Colo está viviendo una complicada previa al Superclásico 194 ante Universidad de Chile. Dos titulares como Jordhy Thompson y Damián Pizarro fueron borrados por Gustavo Quinteros, esto por haberse visto involucrados en una pelea a combos en un partido amateur en Maipú.

Uno que analizó este verdadero escándalo desatado en el Estadio Monumental fue Fernando Astengo, quien en charla con el sitio Bolavip se la jugó al decir hay una traición de los jugadores albos hacia su entrenador.

“Yo creo que ellos han cometido varios errores. Primero, jugaron con la nobleza de Quinteros, porque él le dio la posibilidad nuevamente a Thompson. Lo defendió e incluso lo tiene de titular en el equipo. A Pizarro lo tiene de titular a pesar de que no hacía goles. Hay una cierta traición de lo que Quinteros hizo con ellos”, afirmó.

En ese sentido, el León sostuvo que “siento que ellos deberían tener siempre un apoyo psicológico. Ser titular de Colo Colo es muy complejo y deberías tener una conducta irreprochable. Este psicólogo debe limpiarle la cabeza para que se den cuenta que son jugadores profesionales”.

“Hay que tener muy poca cabeza para poder jugar un partido amateur y no solo jugar, sino también ocasionar problemas, pelearse y discutir. Eso no corresponde a un jugador profesional. Dos jugadores que podrían ser seleccionados se sacan solos”, concluyó el ex defensor.

¿Cuándo se juega el Superclásico 194?

Colo Colo y Universidad de Chile se enfrentarán este sábado el 2 de septiembre desde las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.

¿Hace cuánto que Colo Colo no pierde ante la U un Superclásico?

La última vez que el Cacique perdió ante la U en el Superclásico fue el 5 de mayo de 2013. En esa jornada los azules se impusieron por 3-2 en el Estadio Nacional. ¿Los goles? Un doblete de Juan Ignacio Duma y otro tanto de Charles Aránguiz. Los descuentos del Cacique fueron obra de José Pedro Fuenzalida y Carlos Muñoz.