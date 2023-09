Polémica en Colo Colo. A sólo horas del Superclásico ante Universidad de Chile, el Cacique se está viendo envuelto en un verdadero escándalo producto de una grave falta de indisciplina de Jordhy Thompson y Damián Pizarro.

¿El acto? Pues una pelea a combos con ambos como protagonistas en un partido amateur en una liga de Maipú, esto en la semana previa a visitar a los azules en el Estadio Santa Laura este sábado.

Pese a la gravedad del hecho, lo cierto es que ambos jugadores tenían permiso por parte de la dirigencia de Blanco y Negro para jugar este torneo amateur en “Las Canchas del Che” en la comuna de Maipú.

Es más, hay registros que muestran algunas jugadas de Thompson y Pizarro que datan de hace un meses. En el video se ve a los formados en Colo Colo jugando en el Campeonato FUFA, certamen que compartió un resumen hace algunas semanas del Universitario FC, elenco de los albos, ante el Real Survivor.

Mira a Thompson y Pizarro jugando en Maipú:

Gustavo Quinteros ya avisó que el regreso de ambos está todavía en veremos. En conferencia de prensa el DT albo señaló que “el amor por el fútbol los lleva a estos errores, a jugar partidos donde no se debe, en una semana o días cercanos a un partido importante. Se equivocaron, pidieron perdón y no serán considerados. No sé cuándo volverán. Dependerá del trabajo de ellos, de su compromiso con el equipo y demás”.

¿Cuál será la formación de Colo Colo vs Universidad de Chile?

Con Thompson y Pizarro marginados, todo apunta a que la oncena de Colo Colo para el Superclásico será con Brayan Cortés en el arco; César Fuentes, Maximiliano Falcón, Alan Saldivia y Erick Wiemberg en defensa; Vicente Pizarro, Esteban Pavez y Leonardo Gil en mitad de cancha; Alexander Oroz, Marcos Bolados y Carlos Palacios en delantera.

¿Cuándo se juega el Superclásico 194?

Colo Colo y Universidad de Chile se enfrentarán este sábado el 2 de septiembre desde las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.