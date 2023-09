Colo Colo es protagonista de una nueva polémica de Jordhy Thmpson, quien junto con Damián Pizarro se perderán el superclásico ante Universidad de Chile. Los canteranos del Cacique fueron castigados por el entrenador Gustavo Quinteros tras ser protagonistas de una pelea mientras jugaban un partido amateur a dos días del derby criollo.

En Deportes en Agricultura, Patricio Yáñez lamentó el incidente considerando que todos los jóvenes se equivocan, pero de todas formas fue tajante y duro con la actitud de ambos futbolistas.

“Yo encuentro que es una medida ejemplar. Acá no hay que pensar en lo futbolístico cuando tienes que sancionar una indisciplina. Y para mi gusto es gravísimo. Tú no puedes estar a 48 horas de un partido, ni siquiera lo quiero argumentar porque es el Superclásico del fútbol chileno, sino que por cualquier evento, y estás jugando una pichanga de barrio… y agarrándote a puñetes”, dijo el Pato.

El ex delantero agregó que “tiene que ver con la responsabilidad y estos chicos pareciera que no saben dónde están. Y se suma un poco a lo que es la Juventud hoy día, no solamente en el deporte”.

“¿Sabes lo que pasa? Te rompes un tobillo, alguien te empuja, pasto sintético. Te rompes un menisco. Es una cuestión que no tiene ningún sentido. No encuentro cómo entender. Es grave”, complementó Yáñez.

Y no es la primera de Thompson

Patricio Yáñez recordó que además Jordhy Thompson suma una nueva anotación negativa en el libro. Primer fue su condenable episodio de violencia de género por agresión a su ex pareja, una historia que ha seguido sumando capítulos.

“Es una lección y un aprendizaje. Gustavo Quinteros fue muy duro con el entorno, con los amigos. Son muy frágiles de mente para entender dónde están metidos. Sancionarlos con el Superclásico me parece correcto”, expuso Pato Yáñez.

El hoy comentarista sentencia que “es extremadamente grave lo primero que había pasado con Thompson y ahora esto. En el vestuario tienen que agarrarlo y pegarles una patada en el poto y levantarlos, para que de verdad entiendan. Esto no es un chiste, no es un juego. El jugador tiene que tener respeto, compromiso. Y estos no lo tienen. Todos nos mandamos cagadas cuando niños y jóvenes… pero la información que me llega es que ellos están inscritos en una liga. Al final no es lo de ayer, ellos están permanentemente participando de una liga. No es sólo la pichanga de ayer. Hay que averiguarlo”.

¿Por qué Quinteros marginó a Jordhy Thompson y Damián Pizarro?

Gustavo Quinteros decidió no citar a Jordhy Thompson y Damián Pizarro al Superclásico por la participación de ambos en un partido amateur. En un video que se difundió por redes sociales, se ve a los jugadores participando en una pelea a golpes.

¿Cuándo juega Colo Colo el Superclásico ante la U?

La edición 194 del Superclásico del fútbol chileno, entre Universidad de Chile y Colo Colo, se disputará este sábado 2 de septiembre. Se jugará desde las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.