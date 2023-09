Escándalo en Colo Colo a sólo horas del Superclásico. A través de redes sociales comenzó a circular un video que revelaba una clara pelea entre Jordhy Thompson y Damián Pizarro. La situación fue confirmada por Gustavo Quinteros en conferencia de prensa, y aseguró que ambos serían suspendidos del duelo frente a Universidad de Chile.

En conversación con Redgol, el histórico del Cacique, Gabriel “Coca” Mendoza, se refirió a la polémica antes del crucial Superclásico y no dudo en despellejar a ambos jugadores, en especial a Jordhy Thompson, quien se encuentra en la cuerda floja desde el caso de agresión a su ex pareja.

“Es una estupidez absoluta. Estos cabros no entienden lo que es estar en Colo Colo. Yo pienso que la mejor opción con Jordhy Thompson es que lo vendan. Ya no entiende, siempre hay una polémica. Como vas a hacer esa estupidez antes de un clásico”, comenzó el ex futbolista.

“Eran dos titulares, yo nose que pasó por la cabeza de esos cabros. Es lamentable. Hay que tomar medidas drásticas, no se pueden dejar pasar estas cosas. Están equivocados, desenfocados y locos”, finalizó el Coca.

Según informó el propio Quinteros, ambos jugadores serán suspendidos del partido frente a Universidad de Chile por los problemas de indisciplina mostrados fuera de la cancha.

¿Por qué fueron suspendido Jordhy Thompson y Damián Pizarro?

Los jugadores de Colo Colo protagonizaron una fuerte pelea en la previa del Superclásico. Tras el video que dio vueltas en redes sociales, Gustavo Quinteros decidió suspenderlos del enfrentamiento con Universidad de Chile agendado para este sábado.

¿Cuándo se juega el Superclásico entre la U y Colo Colo por el Campeonato Nacional 2023?

El Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo se llevará a cabo el próximo sábado 2 de septiembre desde las 15:00 horas en el estadio Santa Laura.