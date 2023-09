No todo son malas noticias: Los jugadores que Colo Colo recupera para el Superclásico

Colo Colo está viviendo una más que compleja previa al Superclásico ante Universidad de Chile. Dos titulares como Jordhy Thompson y Damián Pizarro fueron marginados por Gustavo Quinteros, esto por haberse visto involucrados en una verdadera pelea a combos en un partido amateur en Maipú.

Esta situación ha nublado bastante el ambiente en el Cacique, justo cuando los buenos resultados tenían el ánimo a tope pensando en mantener la racha de una década de invicto ante la U en Superclásicos.

Sin embargo, no todo nos malas noticias en el Estadio Monumental. Así por lo menos lo dejó en claro Gustavo Quinteros, quien en conferencia de prensa confirmó que tanto Leonardo Gil como Óscar Opazo están a disposición para poder ver acción este sábado en el Santa Laura.

El entrenador albo declaró a los medios que “los dos están en condiciones. Opazo entrenó normal desde el martes o miércoles. Su lesión no fue grave como para tener miedo. A lo mejor como no viene con continuidad, no está al cien por cien, pero él está recuperado de su lesión”.

“El tema de Gil, no entrenó normal hoy por precaución, pero está para jugar. Se recuperó también muy bien Alan Saldivia. Ojalá que podamos hacer un buen partido y podamos sumar de a tres y que no se nos escape esta posibilidad”, concluyó el DT albo.

De esta forma, y considerando que Thompson y Damián Pizarro fueron borrados, todo apunta a que la oncena de Colo Colo para el Superclásico será con Brayan Cortés en el arco; César Fuentes, Maximiliano Falcón, Alan Saldivia y Erick Wiemberg en defensa; Vicente Pizarro, Esteban Pavez y Leonardo Gil en mitad de cancha; Alexander Oroz, Marcos Bolados y Carlos Palacios en delantera.

¿Cuándo se juega el Superclásico 194?

Colo Colo y Universidad de Chile se enfrentarán este sábado el 2 de septiembre desde las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.

¿Hace cuánto que Colo Colo no pierde ante la U un Superclásico?

La última vez que Colo Colo cayó ante la U en el Superclásico fue el 5 de mayo de 2013. En esa jornada el equipo dirigido por Darío Franco se impuso por 3-2 en el Estadio Nacional. ¿Los goles? Un doblete de Juan Ignacio Duma y otro tanto de Charles Aránguiz para los azules. Los descuentos del Cacique fueron obra de José Pedro Fuenzalida y Carlos Muñoz.