Escándalo en Colo Colo. Jordhy Thompson y Damián Pizarro fueron borrados por Gustavo Quinteros del Superclásico ante Universidad de Chile, esto luego que se viralizara una pichanga de barrio que terminó a las manos, con ambos albos como protagonistas.

Uno que analizó este foco de conflicto en el Cacique fue Jorge Valdivia, quien en su calidad de comentarista en ADN Radio afirmó que “uno puede castigar, condenar y criticar este tipo de casos. Hay muchos adjetivos calificativos. Es lamentable y una falta de respeto tremendo para los hinchas y sus compañeros. Además, es un mal ejemplo para los jugadores que vienen de abajo, que tienen la misma ilusión de Thompson y Damián Pizarro de estar en el primer equipo”.

“Acá voy a ser claro. Yo cometí los mismos errores que ellos. Sería un caradura si no lo reconociera. Pasé por esos mismos errores, me equivoqué y tuve gente que me los hizo ver. Y la verdad es que no los pescaba”, agregó el Mago.

En ese sentido, el ex volante recordó que “cuando pasó lo de Iván Morales, lo de los fuegos artificiales en su casa, hablamos con él en el plantel. Iván lloraba y perdía perdón, pero a la semana volvía a cometer los mismos errores”.

“Uno puede conversar con ellos, hacerles ver sus errores, pero si el jugador no tiene la madurez y conciencia de ver donde están, es difícil que puedan entender que estas cosas no se deben hacer”, añadió.

Además, el formado en Colo Colo fue claro en decir que “me pongo primero en la lista, porque fui joven y cometí muchas indisciplinas. No le tomaba el peso a las consecuencias y creo que estos dos jugadores pasan por lo mismo. No le toman el peso a lo que está pasando”.

“Más allá del partido que fueron a jugar, lo que hay que condenar y castigar es que ellos se están pasando muchos pueblos. Juegan con la ilusión del jugador más joven. Lamentablemente es algo que me doy cuenta a esta edad. Para esos jugadores de 16 años que sueñan con ser Damián Pizarro es un muy mal ejemplo”, concluyó.

¿Cuál será la formación de Colo Colo ante la U?

Ahora que Thompson y Damián Pizarro fueron borrados, todo apunta a que la oncena alba para el Superclásico será con Brayan Cortés en el arco; César Fuentes, Maximiliano Falcón, Alan Saldivia y Erick Wiemberg en defensa; Vicente Pizarro, Esteban Pavez y Leonardo Gil en mitad de cancha; Alexander Oroz, Marcos Bolados y Carlos Palacios en delantera.

¿Cuándo se juega el Superclásico 194?

Colo Colo y Universidad de Chile se verán las caras este sábado el 2 de septiembre desde las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.