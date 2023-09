Guarello decepcionado: ejemplifica con Thompson y Pizarro por qué no hay recambio en Chile

Jordhy Thompson y Damián Pizarro dejaron la escoba en Colo Colo en la previa del Superclásico ante Universidad de Chile, duelo programado para este sábado. Ayer viernes, los jugadores albos fueron protagonistas de la polémica, confirmado el castigo del entrenador Gustavo Quinteros.

Ambos jugadores disputaron una pichanga amateur el jueves por la noche y el partido terminó en pelea, con los futbolistas profesionales metidos en la mocha. En redes sociales apareció hasta el video del incidente.

A espera de un nuevo capítulo de su programa, este mismo viernes Juan Cristóbal Guarello se refirió brevemente al hecho considerando que por actitudes como las de Thompson y Pizarro es que la selección chilena no encuentra el anhelado recambio.

“Hago este kingkongnazo rapidito, no pensaba subir videos hoy… Anoche, mientras estábamos en La Hora de King Kong, había dos jugadores de Colo Colo jugándose una pichanguita que terminó en mocha”, sostuvo Guarello.

El rostro de las comunicaciones agrega: “identificados Damián Pizarro y Jordhy Thompson, separados del plantel. ¿Qué es lo grave? Que es a manos de 48 horas de enfrentar a Universidad de Chile, en un partido muy importante para Colo Colo. Y no sólo por lo simbólico, sino porque están a la caza de Cobresal”.

Juan Cristóbal Guarello sentencia que “luego uno se pregunta por qué no hay recambio en el fútbol chileno, por qué no aparecen jugadores jóvenes, figuras jóvenes. Por qué Vidal, Alexis, Medel, Aránguiz, etc, siguen vigentes. Ahí está por qué hay que ir a buscar argentinos con pasaporte chileno. Por qué hay que ir a buscar a un inglés de madre chilena para la selección. Por eso mismo”.

¿Por qué Quinteros marginó a Jordhy Thompson y Damián Pizarro?

Gustavo Quinteros decidió no citar a Jordhy Thompson y Damián Pizarro al Superclásico por la participación de ambos en un partido amateur. En un video que se difundió por redes sociales, se ve a los jugadores participando en una pelea a golpes.

¿Cuándo juega Colo Colo el Superclásico ante la U?

La edición 194 del Superclásico del fútbol chileno, entre Universidad de Chile y Colo Colo, se disputará este sábado 2 de septiembre. Se jugará desde las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.