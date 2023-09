Colo Colo sufre una nueva polémica con Jordhy Thompson como protagonista. El polémico futbolista formado en el Cacique fue sorprendido junto a Damián Pizarro agarrándose a golpes en una pichanga amateur. Ambos fueron sancionados por el entrenador Gustavo Quinteros y se pierden al menos el Superclásico.

De esta forma, Thompson suma un nuevo episodio extrafutbolístico tras el gravísimo incidente de violencia de género por agresiones a su ex pareja. El jugador se gradúa de elemento conflictivo, sólo días después que Colo Colo rechazara una nueva oferta de los Xolos de Tijuana.

Así las cosas, Mauricio Pinilla se dio espacio para tirarle una talla a Colo Colo por la incapacidad de Thompson de comportarse como futbolista profesional y una persona pública.

“¿Es verdad que los dirigentes de Colo Colo llamaron a México para decirles que era una broma que rechazaban la oferta, que sí aceptan la propuesta por Thompson?”, fue la bromista reflexión de Pinigol en Deportes en Agricultura.

Más allá de la talla

Más serio, Pinilla analizó la situación con mayor profundidad: “no estamos para crucificarlos, pero sí se tienen que tomar medidas. No está en juego sólo la carrera de estos muchachos, también está en juego la selección chilena. Estamos en un proceso que necesitamos potenciar jugadores”, dijo.

El ex delantero agregó: “y para qué estamos con cosas, el tema de Damián Pizarro no tiene nada que ver con Thompson. Hoy Jordhy Thompson es un cacho para Colo Colo. No entiendo cómo Colo Colo no fue capaz de venderlo y sacarse ese cacho de encima”.

Mauricio Pinilla sentencia que “en Colo Colo sabían que en cualquier momento iban a tener que asumir una nueva pérdida, una baja en su valorización. Ahora nuevamente no va poder contar con el jugador a nivel deportivo y desvalorizado. Y no se pegaron una pichanga con los mejores amigos, relajados. Fueron a competir a una liga”.

¿Por qué Quinteros marginó a Jordhy Thompson y Damián Pizarro?

Gustavo Quinteros decidió no citar a Jordhy Thompson y Damián Pizarro al Superclásico por la participación de ambos en un partido amateur. En un video que se difundió por redes sociales, se ve a los jugadores participando en una pelea a golpes.

¿Cuándo juega Colo Colo el Superclásico ante la U?

La edición 194 del Superclásico del fútbol chileno, entre Universidad de Chile y Colo Colo, se disputará este sábado 2 de septiembre. Se jugará desde las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.