Carlos Caszely es una de las leyendas vivientes más grandes del fútbol chileno. Lo hecho en Colo Colo y la selección chilena lo erigen como un ídolo, aunque admite que hay futbolistas por encima suyo.

En una charla con “Te lo Cedo” de Zapping Sports, manifestó que los dos mejores jugadores de la historia son Elías Figueroa y Arturo Vidal. Aunque uno está por encima.

Para el Chino, el número uno es Don Elías. “Es un monstruo. Después de Elías, para mí Vidal. Elías y Vidal son extraordinarios. Vidal lo ganó todo. No lo voy a catalogar por este último año, que ha sido un desastre, pero Vidal está casi al lado de Elías”.

Se mostró humilde Caszely al catalogarse a sí mismo, aunque reconoció que su nombre debe estar dentro del top 5 del fútbol chileno, recordando a figuras de distintas generaciones. “Yo un poquito más abajo, pero sí estoy en ese grupo. Vi a Cuá-Cuá (Hormazábal), a Chamaco (Valdés), al viejo Leonel (Sánchez), después a Marcelo Salas y a Iván Zamorano”.

Figueroa y Vidal, los dos mejores jugadores de Chile para Caszely

La falta de goleadores en el fútbol chileno

De hecho hace una crítica a las nuevas generaciones. “Los jóvenes creen que el fútbol empezó con la Generación Dorada, pero hubo historia antes de ellos”, señala.

En cuanto al presente de la Selección Chilena, dice que “para mí siempre habrá buenos jugadores. El problema es cómo los dirigen. Desde que se crearon las sociedades anónimas no les interesan los cadetes”.

Además señala que los goleadores de fuste se han ido perdiendo. “Yo diría que no existe un Caszely hoy en día. Tampoco un Chupete Suazo o un Esteban Paredes. Falta un 10 o un 8 creador que genere fútbol. Sin creadores, los delanteros tienen pocas opciones de brillar”..

También indicó que hubo un hecho en su carrera que significa una espina difícil de sacarse. “El penal que me perdí en España. Eso lo cambiaría. Porque yo fracasé en los mundiales. Para un jugador de fútbol que es goleador, no hacer gol en un mundial, para mí es un fracaso. Y no le tengo miedo a esa palabra”.

Carlos Caszely junto a Elías Figueroa

“Me quería morir. Me senté en la ventana con un cigarro en la mano diciendo: ‘¡vaya cagadita que me mandé!’. Después me hicieron tira en la prensa, pero levanté la mano y dije: ‘Señores, fracasé’”, señala.