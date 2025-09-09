Es tendencia:
Barticciotto revela dramático momento del fútbol chileno: “Al juvenil no le nace nada”

Claudio Borghi y Marcelo Barticciotto, con experiencia en el fútbol chileno, dieron su análisis del momento de los juveniles nacionales.

Por Javiera García L.

En medio del momento que vive con la Roja, con tres ausencias consecutivas en Mundiales y la necesidad urgente de que aparezcan nuevas figuras, se habla de la importancia de la formación en el fútbol chileno. Nicolás Córdova, DT interino de Chile, fue firme en esto.

“Nosotros seguimos insistiendo en que lo que va a cambiar para que jueguen más los jóvenes es la regla sub 21, de la cual soy crítico. El tema es… ¿Ellos juegan porque están preparados? ¿Los clubes tienen programas de alto rendimiento? De eso debemos hablar“, dijo en rueda de prensa.

Dos argentinos que además fueron entrenadores del fútbol chileno analizan el tema. En ESPN, Claudio Borghi y Marcelo Barticciotto dieron sus impresiones sobre el gran problema del balompié de nuestro país en cuanto a sus juveniles.

“A los 8 años empiezan a hacer tácticas o les dicen ‘vamos a hacer una reconstrucción ofensiva’. El único país del mundo donde la pelota no se para de pecho es en Chile“, mencionó Bichi Borghi.

Analizan el problema en las juveniles del fútbol chileno

“Empezamos a cargar con términos realmente técnicos, que no digo que esté mal, pero la función de un técnico no es usar términos complicados, sino que el jugador entienda qué le estoy explicando“, complementó.

Barticciotto fue más allá. “Antes, cuando uno se formaba en el barrio, uno hacía lo que le nacía. Ahora los chicos tienen que ir a la escuela de fútbol, porque no tienen otra posibilidad, y en la escuela de fútbol le terminan diciendo todo lo que tiene que hacer; al jugador no le nace nada“, examinó.

