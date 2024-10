La Fiera y la Leona han hecho comentarios cruzados por el ex goleador de Colo Colo. Todo indicaría que Paredes también anota fuera de cancha.

Hizo tantos goles por Colo Colo, que algunos lo pedían de por vida en el cuadro popular. Esteban Paredes volvió al fútbol con Santiago Morning y demostró que la pólvora estaba intacta.

Sin embargo, todo indica que no solamente en la cancha hace de las suyas. Un lío amoroso de proporciones se ha armado alrededor del ex goleador de Colo Colo.

Muchos pensaban que lo más noticioso de Esteban Paredes fuera de los pastos sería el tema de las pantallas LED. Pero, Pamela Díaz y Adriana Barrientos están demostrando que eso puede quedar en el olvido.

La farándula toca a la puerta del ex Colo Colo. Esta vez, todo comenzó por Adriana Barrientos, quien en Zona de Estrellas aseguró que Pamela Díaz había mantenido “una actitud romántica” con Paredes en una fiesta.

Pamela Díaz vs Adriana Barrientos por Esteban Paredes

No obstante, el tema no quedó allí. Pamela Díaz fue invitada al programa Podemos Hablar, dirigido por Julio César Rodríguez, en el que se refirió al tema del amorío con el ex goleador albo.

La Fiera comenzó con todo. “El comentario fue de alguien que para mí es una persona muy mala leche, que no tengo ningún tipo de contacto con ella, que es Adriana Barrientos”, lanzó.

“Ella, en su programa, dijo que en una fiesta me habían visto con Esteban a los besos, que había fotos y videos. Adriana, todavía la estoy esperando. Me encantaría que la mostraras”, sumó a sus alegatos.

Por último, Pamela Díaz devolvió el “winner”. “A ella le gustó Esteban. Y me dice que hace tiempo está soltera, y yo la encuentro bien guapa, a la Adriana. Entonces me dijo, hazme gancho con Esteban. Y yo llamé a Esteban, le dije, y le di el teléfono y todo eso. No la llamó, llamó a otra”, sentenció.