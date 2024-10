Javier Correa fue el héroe del triunfo de Colo Colo sobre Universidad Católica, que mantiene a los albos ilusionados con el título del Campeonato Nacional. El delantero argentino encontró el 1-0 a los 86′ después de un córner y desató la alegría en el Monumental.

El ex Estudiantes de La Plata explicó que el gol nació de un acuerdo con Lucas Cepeda. “En esa jugada, me voy al banco y le digo a Lucas que la tire al primer palo, que yo iría ahí. En el festejo, se ve que le digo que lo había olfateado. No sé por qué. Fui de rebelde no más”, dijo.

Pero el gol no solo tuvo dedicación para el talentoso extremo de Colo Colo. Mientras se dirigía al camarín, Javier Correa se sorprendió al encontrarse con Esteban Paredes. Solo unos minutos antes, el máximo goleador del fútbol chileno había estado alentando en Arica.

Al verse, Correa y Paredes se saludaron y abrazaron como si fueran amigos de toda la vida, pese a que recién se conocieron hace unas semanas. ¿Por qué tanta efusividad? Porque, en su primer encuentro, el delantero argentino le había pedido ayuda a Visogol para amigarse con el arco.

Javier Correa anotó en el triunfo sobre Católica | Photosport

El momentazo entre Javier Correa y Esteban Paredes en Colo Colo

Javier Correa y Esteban Paredes se vieron en el partido contra River Plate en Santiago. Ahí, vivieron un momento muy particular. “Estaba en los camarines, lo fui a saludar y me tocó las piernas. Esperemos que haga muchos goles más”, reveló Visogol hace unos días a Radio ADN.

Es por eso que, luego del clásico contra Católica, el delantero argentino le dio las gracias al ídolo de Colo Colo. “Viste, culiao, ¡te toqué no más!“, le dijo a Paredes. Fue un encuentro de segundos, pero bastó para que el trasandino se fuera con una sonrisa de oreja a oreja al camarín albo.