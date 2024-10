"Hace mucho no se veía": históricos de Colo Colo en llamas con Javier Correa

Colo Colo está cada vez más cerca de alcanzar su objetivo de quitarle el liderato del Campeonato Nacional a la U. El Cacique se puso al día con uno de sus tres partidos pendientes venciendo en la agonía y por la cuenta mínima a Universidad Católica gracias a una gran actuación de Javier Correa.

El delantero se está afirmando en el Eterno Campeón y coronó un partidazo con un gol en el final que mantiene viva la chance de levantar el título. Pero no sólo eso, sino que también ratifica el por qué llegó al Estadio Monumental y tiene más que ilusionados a los históricos.

Referentes albos conversaron con RedGol y analizaron lo ocurrido ante Universidad Católica. Lucas Wilchez festejó los tres puntos ya que “era importante ganar para seguir prendido arriba y más en un partido contra Católica”. De hecho, para la ex figura del Cacique, esto asusta al líder. “Siempre que pase esto y que Colo Colo gane, le va a meter una presión extra a la U. Ahora tienen la presión ellos, tienen que ganar”.

Alejandro Hisis no se quedó atrás y destacó que el Eterno Campeón sacó la tarea. “Muy merecido triunfo, el Zanahoria lo estaba sosteniendo pero no pudo hasta el final (…) Está prendido Colo Colo, está bien, con confianza. Hoy fue superior, propuso y no se desesperó nunca. Eso es confianza”.

Javier Correa tiene enamorados a los hinchas e históricos de Colo Colo. Foto: Photosport.

Otro que destacó la victoria ante la UC fue Julio Rodríguez. “Colo Colo iba muchos puntos abajo y ahora recuperó, empezó a ganar los partidos y este era clave porque era pendiente. Se acerca a la U, Católica es un rival difícil y Zanahoria Pérez casi nos embarró la fiesta porque estuvo muy bien. Al final aparecen los grandes goleadores y marcó un gol que quedará en la duda. No quiero decir que es responsabilidad de él, pero Colo Colo merecía el triunfo”.

El formador de Claudio Bravo no se detuvo ahí y señaló que el alza de seguro tiene preocupada a la U. “Está jugando a un mejor nivel y es un equipo que, a todo los clubes que van primero en los torneos, les viene a complicar la vida”.

Gualberto Jara fue otro de los que abordó lo ocurrido en el Estadio Monumental. “Se sufrió, pero había que ganar hoy. Se ganó y se ganó bien. Ya en el primer tiempo tendría que haber marcado. Colo Colo dominó, jugó en campo rival, generó situaciones de gol teniendo el balón. El segundo fue una réplica, así que es un justo triunfo”.

Javier Correa deja en éxtasis a los históricos de Colo Colo

Pero más allá del triunfo, los históricos de Colo Colo alabaron la actuación de la principal figura de la noche. Javier Correa se llevó todos los aplausos y tiene entusiasmada a una familia alba que sueña en grande con sus goles.

Lucas Wilchez remarcó que “el que haya hecho el gol le suma en la confianza así que supongo que la gente quedó contenta”. Alejandro Hisis se sumó a sus palabras, destacando que “tiene talento, es un jugador que juega bien de espalda, habilita. Aparte el equipo defensivamente estuvo muy aplicado y la atajada de Cortés al final fue increíble, porque debe haber estado muy frío”.

Pero los mayores elogios llegaron de Gualberto Jara. “Es un jugador de jerarquía, que tiene mucha capacidad para jugar de espalda al arco y hace mucho no se ve eso en Colo Colo. Aguanta, gira, se pone en posición de remate. En cada partido muestra condiciones y con más ritmo de competencia irá haciendo más goles”, cerró.

¿Cuáles son los números de Javier Correa en Colo Colo?

Tras el triunfo ante Universidad Católica, Javier Correa llegó a un total de 13 partidos oficiales con Colo Colo esta temporada. En ellos ha marcado 3 goles, no registra asistencias y alcanza los 867 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuál es el próximo partido de Colo Colo?

Javier Correa intentará seguir en racha goleadora con Colo Colo en la próxima fecha del Campeonato Nacional. El Cacique recibe a Audax Italiano este domingo 6 de octubre a partir de las 20:00 horas.