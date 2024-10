Córner certero con efecto para afuera de Lucas Cepeda. Inteligencia perfecta para picar al primer palo de Javier Correa. Gesto técnico de manual para girar el cuello y meter un cabezazo impresionante, que con la volada de Sebastián Pérez y la pelota tocando el techo del arco le dio más espectacularidad al gol del trasandino.

La jugada es para ponerla en un marco, como decían los antiguos relatores de fútbol por la radio. Y mucho otros ingredientes le dieron más valor a la anotación de Correa: fue en un clásico, sobre el final del partido, de noche, con el estadio lleno y sirvió para meterle presión a la U en la lucha por el título, al acercarse a cuatro puntos.

¿Qué podría faltarle para hacerlo más redondo? Una foto que los hinchas de Colo Colo han viralizado durante todo el día posterior del triunfo memorable que se consiguió ante la Católica.

La imagen fue captada por el reconocido fotógrafo Pepe Alvújar, quien ingresó a la cancha para inmortalizar al ex delantero de Estudiantes festejando de rodillas frente a la Garra Blanca, que en ese momento tenía bengalas encendidas.

El festejo de Correa que se hizo viral por los hinchas de Colo Colo (Foto: Pepe Alvújar/Photosport)

Los hinchas de Colo Colo reconocieron la labro del profesional de las comunicaciones, valorando su osadía para estar en un ángulo diferente y logrando una instantánea que definieron como “fotaza” y “fotón”.

Los hinchas valoraron el trabajo de Pepe Alvújar con su lente fotográfico

El festejo de Correa en Colo Colo

Javier Correa confesó después del partido que está impresionado con la hinchada de Colo Colo y calificó a sus fanáticos de “enfermos”.

“Los hinchas de Colo Colo para mí están enfermos, me sorprenden día a día. Cuando fuimos al aeropuerto para ir a jugar en Argentina, cuando volvimos a Chile, el otro día en el arengazo que hicieron antes del clásico, cuando fuimos a Calama había 10 mil personas. Están locos”, indicó.

Luego señaló que “no me había tocado vivir algo así, están enfermos. Yo pregunto de dónde salen todos. Somos el pueblo, somos Chile. Es una locura”.

Finalmente indica que su popularidad la ha sentido. “A donde vas hay uno, es impresionante. Yo estuve lesionado, no me conocía nadie, pero ahora no puedo salir a la calle”.