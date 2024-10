Colo Colo luchó hasta el final y encontró su recompensa, logrando un triunfo clave ante Universidad Católica en la pendiente fecha 24 del Campeonato Nacional. Los albos festejaron gracias a Javier Correa, quien hizo el 1-0 con un cabezazo tras un córner de Lucas Cepeda.

El delantero argentino trabajó todo el partido para darle el gol a Colo Colo y celebró como un hincha más cuando lo encontró. Después, se mandó una frase para el recuerdo: “¿Qué tiene Colo Colo para ser campeón? La fuerza del pueblo, que nadie la tiene; nosotros sí”, dijo a TNT Sports.

Pero sus elogios a la hinchada colocolina no se detuvieron ahí, porque en zona mixta Javier Correa reconoció que nunca había sentido tanto cariño como en el Cacique. Hasta bromeó con que ya no puede salir a la calle.

“Es hermoso, la gente de Colo Colo está enferma, me sorprenden día a día: cuando fuimos al aeropuerto, cuando volvimos de Argentina, en el arengazo antes del clásico. Nunca me había tocado vivir algo así, están enfermos. Yo pregunto acá: ¿De dónde salen todos?“, río.

Javier Correa está más que feliz en Colo Colo | Photosport

Javier Correa: “Somos el pueblo, Colo Colo es Chile”

“Somos el pueblo. Colo Colo es Chile. Es una locura. Donde vas, hay uno. Yo estuve lesionado, no me conocía nadie, pero ahora no puedo salir a la calle (risas). Me sorprendió mucho, la verdad es que se agradece el cariño. Lo estoy disfrutando mucho”, dijo el delantero.

Sobre las razones para ser campeones, Javier Correa manifestó que “tenemos mucha jerarquía, tenemos que afrontar todos los partidos que nos quedan. Depende de nosotros. Si no nos equivocamos, seremos campeones”.