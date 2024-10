Colo Colo luchó hasta el final y logró un triunfo importantísimo ante Universidad Católica en la pendiente fecha 24 del Campeonato Nacional. El Cacique festejó gracias a Javier Correa y llegó a 51 puntos, quedando a solo cuatro unidades de Universidad de Chile en la tabla de posiciones.

La previa del duelo estuvo marcada por Maximiliano Falcón, quien envió un aviso a Fernando Zampedri para calentar el partido. “Si yo lo marco, no hará ningún gol”, advirtió. El comentario generó varias críticas hacia el Peluca, a quien le dijeron que hablara en la cancha.

Lo cierto es que, después el clásico, Falcón y Zampedri terminaron más amigos que nunca. Una imagen sorprendió en la zona mixta del Monumental: el defensa colocolino esperó al histórico delantero cruzado afuera del camarín y luego conversaron por un largo rato, en muy buena onda.

Luego de la conversación, ambos se tomaron una linda fotografía que la esposa del Peluca, Florencia Pouso, publicó en redes sociales. El zaguero de Colo Colo la compartió en su propio perfil, dejando claro que la rivalidad queda dentro del campo de juego y dando un gran ejemplo.

Zampedri y Falcón compartieron un largo rato después del clásico | Instagram (flotommy)

Maximiliano Falcón y el mensaje a Fernando Zampedri

Tras el partido, Maximiliano Falcón se refirió a su mensaje a Fernando Zampedri en la previa. “Siempre trato de picantearlo en los partidos. Me gusta, hay gente que se lo toma diferente. Fernando también lo dijo, que si no hacía un gol acá no era tan importante para él”, contestó.

“Le contesté, nada más. Pero es parte del folclor. Para los que decían que hablara en la cancha, hoy hablé de gran manera. Me voy contento”, cerró.