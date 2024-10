Horas claves enfrenta Jorge Almirón al mando de Colo Colo. El entrenador trasandino disputa la definición del campeonato nacional palmo a palmo con la U. Este domingo enfrenta un partido clave contra Audax Italiano para seguir en la lucha por el título. Pero este no es su única preocupación.

El ex Boca Juniors recibió la tarjeta roja en el clásico ante Universidad Católica. Su altercado con José Cabero no pasó desapercibido y el árbitro fue tajante con la actitud del estratega. “Al tomar mi mano me aprieta fuertemente, de manera irracional, desafiante e intimidante”, detalla el informe tras el clásico.

Lo que podría significar un problema de palabras mayores para Almirón. De momento esta confirmada su presencia para el duelo de esta jornada en el Estadio Monumental. Pero su destino podría cambiar este martes 8 de octubre cuando sesione el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

Según indicó Al Aire Libre, la sanción mínima podrían ser cuatro partidos. Lo que de concretarse sacaría al DT albo de la recta final del torneo y recién podría retornar para el cierre de la temporada.

Aunque no se descarta que desde Blanco y Negro se apele a dicha sanción y se pueda revertir el castigo para disminuir la cantidad de fechas.

¿Cuántos partidos le quedan a Colo Colo?

Colo Colo es el único escolta de Universidad de Chile que es líder absoluto con 58 unidades y 27 partidos. Ahora el Cacique marcha segundo con 51 puntos pero 24 partidos.

El equipo de Jorge Almirón enfrenta este domingo a Audax Italiano, y luego le quedan cinco partidos más: Huachipato, Calera, Palestino, Iquique y Copiapó. Es decir, de concretarse el castigo, recién podría estar en el cierre contra “El León de Atacama”.