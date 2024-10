El técnico Jorge Almirón volverá a prescindir del King y el Peluca para el duelo de este domingo, donde además volverá a no poder en cancha a un jugador Sub 21.

Formación de Colo Colo: Sin Vidal, Falcón ni Sub 21 para enfrentar al Audax Italiano

Luego de la victoria de Universidad de Chile, este domingo será el turno para Colo Colo de jugar su partido correspondiente a la 27° fecha del Campeonato Nacional, cuando reciba en el Estadio Monumental al Audax Italiano con la obligación de ganar.

Sin embargo, y a diferencia del archirrival, el Cacique tiene dos juegos pendientes que deberá disputar durante la próxima fecha FIFA, para lo cual ya no contará con sus cuatro seleccionados, que son Brayan Cortés, Esteban Pavez, Lucas Cepeda y Carlos Palacios.

Pero además, el técnico Jorge Almirón tomó una medida radical para armar la formación de Colo Colo, y es que no pondrá desde el inicio al uruguayo Maximiliano Falcón y al volante Arturo Vidal, ambos a una tarjeta amarilla de la suspensión.

Por si fuera poco, el DT argentino volverá a no utilizar un futbolista Sub 21 en su oncena, lo que vuelve a complicar reglamentariamente al club con miras a su lucha por el título, ya que si no cumple con la normativa vigente, puede sufrir una resta de puntos.

¿Cuál será la formación de Colo Colo ante Audax?

Dos serán los cambios respecto del equipo que derrotó en el Clásico a Universidad Católica, que serán los ingresos del argentino Emiliano Amor, en reemplazo del Peluca, más Leonardo Gil que tomará el lugar que deje el King.

En cuanto a los minutos Sub 21, Almirón cuenta entre los citados para cumplir con esta regla con el defensor Cristián Riquelme y el extremo Leandro Hernández, este último que tras el encuentro se sumará a los trabajos de la Selección Chilena Sub 20.

Así las cosas, Colo Colo enfrentará al Audax Italiano con Brayan Cortés en el arco: Alan Saldivia, Emiliano Amor y Erick Wiemberg en defensa; Mauricio Isla, Esteban Pavez, Leonardo Gil, Lucas Cepeda y Carlos Palacios en mediocampo; Javier Correa y Guillermo Paiva en delantera.

Los citados ante Audax Italiano (Colo Colo)

¿Cuándo es el partido del Cacique?

El encuentro válido por la 27° fecha del Campeonato Nacional 2024, entre Colo Colo y Audax Italiano, se disputará este domingo 6 de octubre, a contar de las ocho de la noche en el Estadio Monumental.