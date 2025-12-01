¿A lo Marcelo Bielsa? Paqui Meneghini explica cambio que marcó remontada de O’Higgins ante Unión Española

O’Higgins se transformó en el gran villano de la fecha en la Liga de Primera. El cuadro celeste goleó por 4-2 a Unión Española y sentenció la suerte del cuadro dirigido por Jonathan Villagra.

Pero el encuentro en el Estadio Santa Laura comenzó con el pie izquierdo para los celestes. Es que a los 14 minutos, el volante Gonzalo Castellani sorprendió a la defensa visitante y clavó la pelota al ángulo para abrir el marcador. Sin embargo, este tanto se inició con una perdida de Gabriel Pinto en plena salida.

Para peor, el volante recibió tarjeta a los tres minutos de partido y estuvo condicionado. Por lo que a Francisco Meneghini no le quedó otra que hacer la “gran Bielsa” y sacarlo del partido cuando apenas llevaban 23 minutos de juego. En su lugar ingresó Felipe Ogaz, y Pinto de inmediato se fue al banco. Sorprendido por el cambio se tapó la cara con la camiseta y hasta unas lágrimas de frustración cayeron de su rostro.

Es que el ayudante técnico del “Loco” Bielsa, realizó una arriesgada maniobra y que finalmente le trajo frutos con una remontada épica y que ahora los tiene en la lucha por Copa Libertadores 2026.

“Recibió una amarilla muy rápido y el partido tenía un ritmo muy alto, de mucho ida y vuelta y mucha pelota dividida. Un mediocampista con tarjeta era muchísimo riesgo. En está instancia del torneo no hay margen de error”, explicó el adiestrador.

Sin embargo, recalcó que a diferencia de su mentor Bielsa, el jugador Gabriel Pinto sigue siendo clave en el equipo y tendrá una nueva oportunidad para mostrar su mejor versión en cancha.

“Si perdíamos ya nos despedíamos de jugar Libertadores. Por eso se hizo un cambio anticipado. Pero es un jugador que confiamos y ahora tiene que seguir trabajando para volver a ser titular”, sentenció.

¿Qué partido le queda a O’Higgins?

O’Higgins tiene 53 unidades y ahora quedó ubicado en el tercer puesto y con opciones de pelear por el Chile 2 para ingresar a fase de grupos de Copa Libertadores.

El último partido será el sábado 6 de diciembre ante Everton. Encuentro en el que un triunfo será clave. A lo que también deberá disputar el cupo con la UC y Universidad de Chile.

