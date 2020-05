Vicepresidente de Huachipato advierte que Sebastián Moreno le mintió a los clubes para favorecer a Colo Colo y la U

El vicepresidente de Huachipato, Victoriano Cerda, analizó el oscuro presente en el que se sumió la ANFP con el presidente de Quilín, Sebastián Moreno, colgando de un hilo, totalmente cuestionado por la oposición y sin apoyo de los clubes.

“La situación es delicada, grave. Moreno tiene que salir de un puesto en el que está parapetado. Quiere permanecer para dejar las cosas en orden, algo que se podría dejar hecho hoy mismo”, dijo Victoriano Cerda a Deportes en Agricultura.

Agregó que “el manejo durante toda su gestión ha sido bajo. Fui parte de la candidatura de Sebastián, asumo la responsabilidad, pero si revisas el programa de gobierno contiene una serie de medidas de las cuales se ha cumplido menos del 10%. Ha sido muy deficiente”.

Y siguió complementando: “la situación se agudizó con los hechos de octubre pasado, las consecuencias gravísimas que trajo y ahora la pandemia del Covid-19. Pero no fue sólo el estallido social, sino que ahora se hace mucho más de manifiesto”.

Y vino lo peor: Cerda fue consultado si Sebastián Moreno les había mentido, pues las informaciones apuntan a que el presidente de Quilín le dijo a los clubes que desde el mismo Gobierno había llegado la solicitud de bajarle el telón al fútbol de forma anticipada tras el estallido social. ¿Fue una movida para favorecer a que Colo Colo no perdiera los boletos a la Copa Libertadores y Universidad de Chile terminara de sufrir con el descenso?

“Mi club era uno de los cinco clubes que se oponía al término de la temporada. Recibí una llamada de Sebastián índicamente algo similar a los que dicen, que por favor apoyáramos porque había solicitud expresa desde las altas esferas del Gobierno, que no era sólo un tema de la ANFP. Y parece que esas peticiones no existieron. ¿Nos mintió? Yo me siento engañado”, expuso.

Sentenció que “creo que hubo varias situaciones. Clubes en regiones que tenían serios problemas para jugar, poco contingente policial y hasta amenazas. Otros dirigentes que estuvieron ahí por razones políticas o personales. Y otros que actuaron con la tabla en la mano para terminar el torneo. Sin dudas Moreno cedió a presiones”.