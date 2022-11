Después de largos meses de intensa competencia, este domingo 13 de noviembre se jugará la gran final de la Copa Chile 2022. Unión Española y Magallanes deben enfrentarse en el Estadio El Teniente de Rancagua para conocer quien será el ganador del gigantesco trofeo que pesa 14 kilogramos y mide 1,35 metros sin contar su base de madera. Por eso, Gustavo Canales ya empieza a palpitar el cruce de sus pupilos ante los dirigidos de Nicolás Núñez.

Los Hispanos chocarán con la Academia desde las 18:00 horas para definir al ganador del título y, además, el último cupo a la Copa Libertadores 2023, duelo donde desde ya los de Independencia esperan poder poner su jerarquía sobre la mesa para llevarse el triunfo. Y así también lo dejó en claro recientemente el técnico de los rojos.

"La categoría tiene que salir a relucir"

En la conferencia de prensa previa a la definición, Canales reconoció que "queremos ser un equipo protagonista, ser un rival que tenga la iniciativa del juego. Es algo que se exige con esta camiseta y vamos a tratar de ser un equipo en el que se vea representado el hincha, no tenemos nada que guardarnos. Estamos en condiciones de afrontarlo".

"Estos partidos son aparte y estamos esperanzados en que la categoría o jerarquía aparezca y terminemos de concretar las situaciones que nos generamos. Jugar con dos centroatacantes, o con uno, con ninguno, no me hace más ni menos ofensivo, en ese sentido estoy con la tranquilidad que los jugadores que vayan a estar en el once el domingo tengan no solo tareas de equipo, sino situaciones personales que hacen algún nombre propio diferente al otro y la categoría tiene que salir a relucir", añade.

Junto con eso, el exdelantero reconoce que en Santa Laura están "llenos de ilusión, entendiendo que el año no fue como esperábamos. Nos encontramos con una chance inmejorable de cerrarlo de manera favorable. Estamos todos, jugadores, dirigentes, cuerpo técnico e hinchas con la ilusión tan grande de poder dar otra vuelta olímpica, con todo lo que eso conlleva".

"Tenemos una posibilidad linda de ser lo más competitivos posible y representar esta camiseta en una final que tiene muchas aristas positivas para nuestro medio. Dos equipos que van a salir a jugar y en ese sentido ya es un aliciente no menor, porque va a nutrir el espectáculo, y la calidad de la gente de Magallanes y Unión Española son dignas de destacar en relación al comportamiento y la historia de estos clubes en el fútbol chileno, son cuestiones que hacen que uno esté con ese sueño a flor de piel. Estamos muy ilusionados", concluyó.