Los hinchas de Universidad de Chile guardan sólo buenos recuerdos de la Copa Sudamericana 2011, su primer y único título internacional, que ganaron de la mano del técnico Jorge Sampaoli.

Los años han pasado y poco a poco se han ido conociendo detalles e historias de cómo fue ese título para los azules, con un entrenador que cambió para siempre la mentalidad de los bullangueros.

Pero hubo un goleador que reveló una fuerte pelea que tuvo con el técnico argentino, que incluso pudo significarle salir del plantel antes de levantar el título internacional.

Gustavo Canales contó en detalles una fuerte situación que vivió con Sampaoli, donde se bajó de uno de los partidos más importantes que tuvo la U, con Flamengo en Brasil, que significó un quiebre.

Gustavo Canales celebra el título de la Copa Sudamericana. Foto: OSCAR TORRES/PHOTOSPORT

Los detalles de la pelea en la U en la Copa Sudamericana 2011

Fue en un podcast de radio Pauta, que conduce Coke Hevia, que Gustavo Canales contó detalles de un fuerte momento que vivió con Jorge Sampaoli, que pudo costarle salir de Universidad de Chile.

“Volvía de la lesión y yo le decía a Sampaoli que me ponga, quería jugar. Había hecho el esfuerzo en la pre-Sudamericana para jugar la Copa Sudamericana y ahora que me recuperé no me puso. Fui, se lo dije, que no estaba para ir al banco, que si iba era para jugar o si no me quedaba para el partido de vuelta: me bajé del avión y no fui a Río de Janeiro“, contó.

“Tuvimos una charla muy fuerte, le dije lo que sentía, él también, quedamos discutidos. Me quedé en Santiago, el equipo la rompió, voló hasta Pepe Rojas hizo goles“, detalló.

La U venció por 4-0 a Flamengo en Brasil, en uno de los duelos más importantes del equipo en la Copa Sudamericana, lo que hizo pensar lo peor a Canales, aunque la historia tuvo un final feliz.

Gustavo Canales fue clave en los siguientes partidos, como ante Vasco da Gama. Foto: FOTOARENA/PHOTOSPORT



“Estaba en mi casa con mi esposa y le digo no juego más. El equipo la rompió, le ganaron a Flamengo. Cuando volvía al equipo de Brasil yo estaba con los jugadores no citados, Sampaoli me mandó un mensaje, me cita en un mall, nos sentamos me dijo que me necesitaba que tenía que pedir disculpas, que me entendía y fue lo mejor que me pasó“, cerró.

