Unión Española no terminó bien el Campeonato Nacional, quedando en el undécimo lugar de la tabla de posiciones, pero tiene la posibilidad de celebrar el fin de temporada en la final de la Copa Chile que juega el 13 de noviembre ante Magallanes.

Su entrenador, Gustavo Canales, analizó el momento que vive el fútbol chileno en general y aseguró que se necesita generar un cambio real para mejorar las actuaciones de los clubes nacionales a nivel internacional.

Sobre la proyección de nuevos jugadores, comentó: "Esto es tiempo, pero lamentablemente en el fútbol el tiempo no abunda. Tenemos que entender que el fútbol demanda y si vos vas a acompañar un proyecto a nivel club, tenemos que seguir dándole tiraje a la chimenea y tratar de darle minutos a estos jugadores que son jóvenes".

Luego, afirmó: "Ellos son los que van a hacer el fútbol moderno que queremos todos en el medio chileno. Hay una situación bien puntual respecto de la manera de llevar adelante la competencia, que nos hace mediocres a todos".

"Tiene que ver con el poco ritmo que se implementa en los partidos, porque después salimos de Chile damos pena, porque tenemos equipos cancinos", añadió.

Y afirmó categórico: "En ese sentido el fútbol chileno tiene que hacer un click o vamos a seguir viendo los mundiales por la tele".

"Eso es lo que más tristeza da, porque si no cambiamos, vamos a tener que olvidarnos de competir a nivel internacional. Eso tiene que ver con un todo, necesitamos una competencia que nos haga desarrollarnos a todos y no estancarnos en una zona de confort que no le sirve a nadie", finalizó.