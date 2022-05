Este lunes, el Tribunal de Disciplina de la ANFP emitió su fallo tras la controversial vuelta entre Huachipato y Deportes Copiapó por la liguilla de promoción en la temporada pasada, donde si bien quedó descartado un telefonazo desde Santiago para forzar un cobro, sí quedó de manifiesto un proceso viciado, toda vez que el quality mánager del partido, Mario Vargas, realizó comentarios al VAR encabezado por Cristián Droguett que enredaron el correcto proceder del último. Y así queda de manifiesto con los castigos: si bien Francisco Gilabert, árbitro principal del compromiso, fue absuelto al haber sido inducido a error, tanto Droguett como Vargas fueron castigados por 30 partidos, mientras que el asistente Felipe Jerez estará afuera por 40 juegos.

El texto emanado del ente autónomo es categórico al respecto. “En lo que respecta al denunciado señor Mario Vargas, explica la denuncia que según lo señalado en el informe del Oficial de Cumplimiento, fue necesario entrevistar en tres ocasiones al Señor Vargas; a saber: el 29 de marzo, ocasión en la que dijo no haber tenido comunicación con el VAR; luego el 30 de marzo reconoció haber tenido comunicación con el VAR y haber señalado ‘penal de la UC’. Por último, el 12 de abril de 2022 reconoció haber dicho “Acuérdese del penal de la Católica” y la frase ‘para Santiago es penal’. Sólo en esta última entrevista, realizada en ‘careo’ con el árbitro Droguett, se pudo obtener un relato creíble. Con todo, siempre negó la existencia de un llamado desde Santiago”, apunta.

“En cuanto al denunciado Cristián Droguett, se reitera que su actuación técnica en calidad de juez VAR en el partido de Huachipato v/s Deportes Copiapó no es materia sometida a conocimiento de este Tribunal, como tampoco lo es la circunstancia de sentirse, o no, presionado por los dichos del quality mánager al momento de la revisión de la jugada, toda vez que las situaciones precedentemente referidas son cuestiones que le corresponde evaluar y calificar a la Comisión de Arbitrajes”, complementa.

En su defensa, Vargas alegó “que tiene conciencia que en el protocolo FIFA y Conmebol para la actuación de los quality mánager se consigna que no pueden participar en ninguna toma de decisión, pero que a raíz del proceso de certificación del VAR, un experto norteamericano que vino a Chile, cuyo nombre no recuerda, recomendó que en situaciones puntuales y casi extremas podían intervenir”, algo que no está tipificado en el reglamento.

Por supuesto, todo esto no dejó conforma a Deportes Copiapó, quien anunció más acciones. “Vamos a apelar a que haya sanciones más fuertes. Es injusto. El daño que se hizo fue mucho mayor”, manifestó el presidente de la entidad atacameña, Luis Galdames, a RedGol.

Asimismo, el mandamás de dicho club recalcó que “vamos a ir a la justicia ordinaria, no estamos conformes. Ahora el tema lo van a ver los abogados, más allá no quiero opinar. Esto no va a terminar hoy ni con una declaración, es para largo. Prefiero no opinar sobre Gilabert, ya dije lo que pensaba en su momento y, de ahora en adelante, lo verán todos los abogados”.