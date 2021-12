El ex técnico de la selección chilena colaboró con una especial donación para sumar aportes en la campaña. Se trata de la polera de Kalvin Phillips, máxima figura de su equipo y seleccionado de Inglaterra, la que viene con el autógrafo del jugador.

En este fin de semana que se está desarrollando la campaña de la Teletón, la organización recibió un especial aporte para que pueda ser rematado. Se trata de una camiseta del Leeds United que mandó personalmente Marcelo Bielsa.

El ex entrenador de la selección chilena dice presente nuevamente en el evento para los niños del país, esta vez aportando con una polera de su equipo, la que pertenece a Kalvin Phillips, máxima figura de su equipo y seleccionado de Inglaterra.

La camiseta, según detalla el diario Las Últimas Noticias, fue Jorge Gómez (@pelotazo) el encargado de gestionar la entrega de la camiseta, la que está siendo rematada.

"Bielsa ya había donado una camiseta del Leeds para la Teletón 2018. Esa vez Ernesto Díaz Correa, quien era cercano a Bielsa, me dio el contacto de su asistente en Leeds y le escribí y ahora hice lo mismo en junio. Pasó un mes y me dijo que sí, pero después el Leeds empezó mal el campeonato así que no quise insistir", relató el periodista que está encargado de la sección.

En la misma publicación el estadístico asegura que cuando recibió la aprobación, "le contesté que fuera una de Kalvi Phillips, que es de la selección y jugó la final de la Eurocopa, y me la firmaron él y Bielsa. Me dijo la vamos a mandar".

Lo más increíble es que el envío, que fue hace un mes, llegó como valija diplomática por medio del ministerio de Relaciones Exteriores.