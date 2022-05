La Calera derrotó a Banfield por 0-1 en Argentina por la Copa Sudamericana y los cementeros siguen firmes en el torneo continental. El solitario gol del cuadro chileno en Lomas de Zamora fue obra de Sebastián Sáez con una verdadera joya acrobática.

Específicamente, el Sacha facturó con una preciosa chilena que dejó sin opciones al arquero del Taladro, Enrique Bologna. Y en conversación con ESPN tras el duelo, el delantero oriundo de Santiago del Estero estuvo casi igual de bien.

“¿Me preguntas si la quise meter ahí? No (risas). Justo habíamos hablado con Williams Alarcón, le había dicho que por ahí estaba el espacio a las espaldas. La puso ahí y pude definir”, contó el Sacha.

Sáez agregó que “lo que más recuerdo es que cuando vi que entró me quise parar para festejar y me acalambré. No podía, estaba duro… Me quedé duro festejando, estaba acalambrado”.

Incluso entre más risa y bromas, Sebastián Sáez tuvo espacio para compararse con uno gigante del fútbol mundial: Karim Benzema. Pero sus costumbres son un poco distintas a las del francés…

“Soy el Benzema santiagueño, criado a empanadas y vino tinto”, sentenció Sacha Sáez con otro golazo en Argentina.