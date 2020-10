Santiago Wanderers vs Deportes Iquique: ver EN VIVO ONLINE y EN DIRECTO el choque por el Campeonato Nacional

Santiago Wanderers y Deportes Iquique protagonizarán un duelo de alicaídos en la decimotercera fecha del Campeonato Nacional. Los locales vienen de una amarga derrota en su visita a Coquimbo Unido en la cuarta región, quedando estancados en la duodécima posición del torneo.

Por su parte, el cuadro nortino se presenta en el Estadio Elías Figueroa Brander con un nuevo técnico tras la destitución de Jaime Vera.



El Pillo puso su cargo a disposición tras la abrupta caída frente a Unión La Calera. El ex ayudante de Claudio Borghi en la selección chilena, deja la banca celeste con el equipo en una incómoda decimosexta posición, muy cerca de Colo-Colo y Deportes La Serena, penúltimo y último lugar de la tabla respectivamente.



Para hacerse cargo de este fierro caliente, Cristian Leiva renunció a su cargo en la sub 17 de la selección chilena, equipo al que dirigía desde el 2019. El experimentado técnico en selecciones trabajó desde 2012 en Quilín, donde se desempeñó como analista de la selección adulta y también técnico de la sub 15.



Ambos elencos sienten la presión de los últimos lugares de cara al final del torneo, donde el promedio comienza a pesar para definir quiénes serán los descendidos de esta temporada.





Transmisión en vivo:



El duelo entre Santiago Wanderers y Deportes Iquique será transmitido por CDF Premium, CDF HD y Estadio CDF.



CDF Premium

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)



CDF HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**