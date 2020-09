Ronald Fuentes a lo Marcelo Bielsa: "La esencia del juego no la vamos a cambiar. Si la traicionamos, no vamos a tener la opción de competir como queremos"

Unión Española recibe a Universidad de Chile este domingo a las 16:00 en uno de los partidos más importantes de la fecha 12 del Torneo Nacional.

En la previa del importante encuentro, el técnico hispano Ronald Fuentes fue consultado en primera instancia por las palabras del arquero Diego Sánchez, quién aseguró que la Unión juega a lo "kamikaze.

"La esencia del juego no la vamos a cambiar. Si la traicionamos, no vamos a tener la opción de competir como queremos, y queremos ser competitivos desde la base de juego que tenemos y seguir mejorando partido a partido. No sé si la palabra es kamikaze, es más de asumir riesgos", afirmó.

Agregando que "tampoco es que estemos todo el rato tratando de hacer la línea del fuera de juego, que no la hacemos, sino que tratamos de mantener la línea corta cuando no tenemos el balón para que los delanteros y volantes no recorran tanta distancia después de un ataque, entonces por eso paramos la línea ahí".

Respecto al duelo que tiene frente a la U, el DT reconoció que sufren cuando "técnicamente no jugamos a lo que sabemos y cuando no aprovechamos las ocasiones de gol se nos complica. Hemos trabajado en recuperar la precisión, el orden lo mantuvimos, pero si generamos espacios y segundas pelotas a Universidad de Chile, seguramente vamos a sufrir tanto o más que ante Antofagasta".