Uno de los duelos que marcó la última fecha del Campeonato Nacional de Primera División fue el partido que protagonizaron Colo Colo y Everton de Viña del Mar en el estadio Monumental. En dicha jornada hubo ciertos momentos del partido donde el árbitro Felipe González se vio involucrado. Uno de ellos fue en la amonestación a Marcos Bolados y también en la expulsión a Maximiliano Falcón, situaciones que fueron injustificadas por parte de Daniel Morón.

Ante esto, Rodrigo Goldberg en el programa Al aire libre en Cooperativa señaló que "el nivel de equivocaciones que ha habido no me parece para este tipo de reacciones. La amarilla a Marcos Bolados es totalmente inaceptable porque fue un error del asistente. En el fondo tú tienes que hacerle caso a la autoridad y Bolados acató aquello. Hubo un problema de comunicación el cual tuvo que haberse solucionado. La expulsión de Maximiliano Falcón me parece ajustada al reglamento".

Los reclamos por parte de los clubes y en este caso de Colo Colo hacia el arbitraje chileno han sido tema durante los últimos días, por lo que el Polaco encuentra que son apresuradas debido a que recién van disputadas cinco fechas del torneo nacional.

"Sin dudas que han habido malos arbitrajes en el pasado, pero estar a esta altura del campeonato reclamando tanto encuentro que es demasiado apresurado. Están viendo manos negras donde no las hay. No me parece que haya habido algo tan brutal para decir que aquí quedó la grande. No es bueno para los árbitros ni para los jugadores", agregó el comentarista.

Otro duelo que dejó polémica

Otro de los partidos que generó ruído en la última fecha del Campeonato Nacional fue el que protagonizaron Audax Italiano y Universidad Católica. En dicha jornada Nicolás Gamboa fue quien impartió justicia en un duelo que terminó con siete expulsados. El colegiado fue suspendido por una fecha debido a su criticada labor.

Uno que salió en defensa de Nicolás Gamboa y del arbitraje nacional fue Marcelo Barticciotto, quien señaló que "no encontré que Gamboa haya arbitrado mal. Hay que bajar un cambio. Si no colaboramos todos, esto no va a mejorar. Todas las semanas hay un reclamo diferente. Se están quejando mucho", dijo en el programa Al aire libre en Cooperativa.