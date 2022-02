Con un triunfo comenzó la participación en la Primera B de Cobreloa, quienes en la noche del miércoles derrotaron por 2-1 a San Luis en el estadio Zorros del Desierto. Algo que los llena de ánimo para enfrentar el torneo, además con el sueño de retornar a la Primera División.

Algo que también piensan en el plantel, donde unos de los refuerzos en el mercado de pases Roberto Gutiérrez cuenta sus ilusiones, en conversación con radio ADN.

"Dios quiere que sea así. Tenemos esa ilusión, es lo que nos hemos propuesto con el plantel, cuerpo técnico, la ilusión con los hinchas, con la gente, vamos a esperar que sea así. Empezamos bien y estamos contentos", cuenta el delantero.

En ese sentido el "Pájaro" destaca las ganas que todavía tiene en seguir jugando a sus 38 años, donde en el proyecto le interesa quedar en la historia de Cobreloa.

"No hay mejor motivación que seguir logrando objetivos en lo grupal y personal. Uno con la edad se va planteando todos los años para ver si continúa. Qué posibilidades pueden estar. Apareció Cobreloa, independiente de todo el cartel, que es el cuarto grande, la historia, la ciudad, la gente que ha pasado. También el cuerpo técnico que lo conozco tanto en Palestino con Wanderers y uno de los formadores de mi carrrera, que es el profe Oscar Wirth, que hoy es gerente deportivo. Se alinearon muchas cosas para tomar la determinación de ir a Cobreloa para quedar en la historia grande del club", destaca el atacante.

Si bien sabe que la competencia de la Primera B siempre es muy fuerte, Gutiérrez sabe que tienen plantel y jugadores jóvenes de mucha calidad para ser protagonistas, tal como también lo piensan en los equipos rivales.

"Tenemos tremendo plantel, se los he hecho saber a mis compañeros. Porque me topé con la calidad futbolística, como técnico y física en los jóvenes de Cobreloa. Hay muy buena cantera, serán la inyección física y anímica, están conscientes de ello. Hay gente de experiencia también que es un complemento interesante y el cuerpo técnico también lo intentó idear. Vamos a luchar por el objetivo final que es subir. Alguno directo, algunos pueden tener para la chapa del periodismo que hay un candidato mayor que el otro, pero todos tienen la misma ilusión para luchar por el objetivo", comenta.

La polémica del penal

Siempre quedó dando vuelta la definición a penales que ganó Universidad Católica a Ñublense, cuando Gutiérrez no lanzó desde los doce pases en la finalísima y donde luego se formó una polémica por su actitud.

"La verdad que es un tema que le han dado mucho y no tiene ningún sentido. Una definición en la cual no ganamos en los 90 minutos, se fue a penales, y yo entré en los últimos minutos del partido. En la definición no estaba en la lista de los cinco y después en el uno y uno yo no quise patear el penal y no tiene nada que ver con lo que se ha especulado, no tuve pelea con mis compañeros ni dirigentes. Se le dio una caja de resonancia más de lo que es", precisa.

Por lo mismo, el delantero destaca y vuelve a dejar el claro que jamás tuvo inconvenientes, además que estaba resuelto de antes de ese partido que no iba a continuar en el club la próxima temporada.

"Nunca tuve un problema con mis compañeros, con Jaime ni nadie. Después de eso dijeron hasta que me habían pegado en el camarín, que tuve que desmentir, hablar con los dirigentes donde se armó algo super incendiario. A mi no me importó, pero la familia sufre por uno", finaliza.