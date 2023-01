Uno de los grandes porteros en la historia del fútbol chileno es Patricio Toledo, quien vive un presente complejo debido a su cesantía. El ex golero de La Roja es uno de los tantos que busca desempeñarse en el fútbol formativo, específicamente como preparador de arqueros. Y tal ha sido la urgencia de conseguir un puesto de trabajo, que llegó a compartirlo a través de sus redes sociales.

En diálogo exclusivo con RedGol, Roberto Rojas, uno de los arqueros más destacados en la historia de nuestro país, opinó sobre la situación de su ex colega de profesión y de muchos otros arqueros en el balompié nacional. “Es lamentable que no se valoren a estos profesionales en Chile. Profesionales que tienen un curriculum importante es distintos clubes. Esto viene ocurriendo hace un tiempo y creo que los clubes deben preocuparse de formar grandes profesionales dentro de casa y no traer a tantos extranjeros”.

Ante la poca cabida que tienen en la actualidad los preparadores de arqueros, el Cóndor señala que la primera opción que barajan los clubes es poder contar con un cuerpo técnico extranjero y no valorar el trabajo, conocimiento y experiencia del profesional chileno.

“Lamentablemente lo que está pasando con los jugadores, con las comisiones técnicas, que los clubes le están dando más oportunidades a los que vienen de afuera y no valoran lo que hacen grandes referentes chilenos como lo es por ejemplo Patricio Toledo. Lo lamento mucho, porque es un profesional capacitado, como hay otros trabajando en el fútbol chileno”, agregó el ex guardameta de Colo Colo.

Julio Rodríguez también solidariza con Patricio Toledo

Julio Rodríguez, también en exclusiva con el micrófono de RedGol, entregó su versión respecto al crudo presente de Patricio Toledo y sus actuales colegas. “Lamentablemente siempre ha sido de la misma manera. Lo que pensamos los exfutbolistas es que nos olvidan, quizás porque le ofrecen otro tipo de gente que a lo mejor no tienen los méritos, pero los venden como grandes entrenadores”.

El formador de Claudio Bravo solidariza con el referente de Universidad Católica y señala que los exfutbolistas no son tomados en cuenta en el balompié nacional. “Ocurre que ya nos olvidaron. Yo lo veo en los exfutbolistas que tienen muy buen curriculum como entrenadores y los clubes después nunca lo contratan. Yo veo que hay muchísima gente que tiene los méritos suficientes para trabajar en el fútbol chileno y lamentablemente nunca terminan llamándolo”.

Finalmente, Julio Rodríguez revela que no se ilusiona con ejercer hoy en día en el fútbol chileno. “No tengo ninguna opción de trabajo y tampoco estoy viendo posibilidades porque tengo una desilusión tremenda. Me encantaría trabajar en la formación o con arqueros profesionales, pero acá en Chile esas posibilidades no existen. No tengo ningún interés por eso mismo. Si no hay un representante de por medio las posibilidades son prácticamente nulas”, cerró.