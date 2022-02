Patricio Toledo resalta el liderato de Universidad Católica pero señala a rivales: "La competencia nuestra no ha sido la que esperamos"

Tres jornadas del Campeonato Nacional se han disputado y el monarca de las últimas cuatro ediciones, Universidad Católica, se hizo en solitario del primer lugar de la tabla de clasificación tras imponerse con marcador de 1-0 sobre Curicó Unido en San Carlos de Apoquindo para registrar un arranque perfecto de temporada.

Para una de las leyendas de los Cruzados, Patricio Toledo, es un momento de felicidad pero no deja de señalar un atenuante. "Me parece que eso ratifica lo que venimos diciendo del fútbol chileno, hemos bajado nuestro nivel futbolístico, prácticamente casi todos los equipos. Imagínate Católica campeón cuatro veces seguidas", señaló.

"Me parece que la competencia nuestra no ha sido la que esperamos futbolísticamente. Me parece que estamos al debe. El campeonato está empezando recién pero estos puntos que se van perdiendo en estos partidos a la larga te van pasando la cuenta y significan la posibilidad de perder el campeonato", puntualizó.

El exguardameta hizo un diagnóstico de los otros candidatos al título. "Colo Colo no ha podido retomar el buen nivel que tuvo el año pasado, no siendo espectacular pero sí un nivel bueno. La U no ha podido plasmar un equipo que le permita soñar con la posibilidad de salir campeón, están ahí a los tumbos, 15-20 minutos muy bien y después decae en la parte futbolística".

También analizó el triunfo ante Curicó. "Católica se perdió una cantidad de goles increíbles y aún así gana 1-0 y sigue como favorito para seguir saliendo campeón. Es un campeonato muy irregular en la parte futbolística y que lamentablemente a los hinchas no le está gustando mucho", puntualizó.

Toledo, de igual forma, celebra el momento de Universidad Católica. "Los que somos cruzados hemos tenido la suerte que Católica ha estado muy bien manejada en estos tiempos, lógicamente hay que reconocer que han hecho las cosas muy bien. Ojala en la parte internacional podamos llegar los más lejos posible. Católica saca ventaja de los demás equipos porque tiene una directiva que hace las cosas bien".