La derrota de la Sub 23 dirigida por Eduardo Berizzo ante Santiago Wanderers avivó la crisis de la Roja. Coke Hevia espera que la ANFP saque al DT de cara a las eliminatorias al Mundial 2026, que comenzará este año.

Horrible fue la presentación de la selección chilena Sub 23 en un amistoso con Santiago Wanderers, disputado en Valparaíso. El elenco de proyección dirigido por Eduardo Berizzo no mostró nada rescatable y cayó 5-0 con los porteños, goles que cayeron en la primera parte.

Un asunto que puso en alerta el problema que hay con el entrenador que arribó a mediados del 2022 a la selección chilena, en una decisión tomada por el gerente Francis Cagigao, quien hoy ya no forma parte de la ANFP luego de que no se le renovara el contrato.

Por lo mismo es que la salida del Toto es un tema que muchos comunicadores están planteando. Uno de ellos es Coke Hevia, periodista de Radio Pauta que fue enfático en señalar que el ex técnico de O'Higgins no puede seguir al mando de cara a las eliminatorias para el Mundial del 2026, que comenzarán en junio o septiembre.

"En un país serio se haría una reunión de emergencia del directorio de la ANFP con el gerente de Finanzas para ver cuánto hay que pagarle a Berizzo, porque lo tengo que echar", comenzó señalando para pedir que ruede la cabeza del técnico.

Incluso asegura que es algo que no solicita constantemente, pero que lo sucedido en Valparaíso rebasó el vaso. "Yo nunca he sido de pedir la salida de un DT, ni con Rueda. Pero es que Rueda es Alex Ferguson al lado de Berizzo", añadió.

Enfatizó en que "este proceso ya está muerto", agregando que "ya perdiste tiempo para renovarlo". Un tema que es absoluta responsabilidad de Berizzo para Hevia. "El seleccionador elige como el ajo en la Adulta y en la Sub 23. Si tú no tienes jugadores debes buscar abajo. Y si no tienes, buscas más abajo", manifestó.

Las derrotas que acumula Chile son el mejor síntoma para sacar al estratega, indica el Coke. "Si Colo Colo con Gustavo Quinteros se va de gira por Sudamérica y de nueve partidos gana uno, y en todos se ve superado, no parte la temporada", evidenció.