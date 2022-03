En Cobreloa todo es una olla a presión por problemas económicos que presenta el club, los que han afectado su funcionamiento normal. Con las series menores en Calama aludiendo que no tenían para comer ni indumentaria, además con el fantasma de una quiebra, por los altos costos de la planilla. el presidente Fernando Ramírez fue quien salió a dar la cara por los zorros.

El mandamás naranja aseguró que como directiva están trabajando, pero que es una situación difícil que requiere de varios protagonistas para sacar al club a flote.

"Si a la gente la engañaron y le dijeron que este era un club de segunda división, lo lamento porque no es así. Este es un club de primera y tiene que estar donde tiene que estar y eso es lo que quiero transmitir a la gente. Ya está bueno de la mediocridad, no seamos mediocres, tiremos para adelante este equipo. Quiero decir con firmeza que la solución la tenemos nosotros en las manos. Acá no van a llegar Jeques aportar al club, este equipo es de los socios, de los que aman. Nosotros vamos a trabajar para que pase. Los jugadores nos están respaldando con un juego como el que soñábamos. Lo han demostrado. Por eso están conmigo", comentó Ramírez.

En ese sentido, descartó las voces que aseguraban que iba a dar un paso al costado por los problemas que están saliendo a la luz: "Sí, me pidieron la renuncia. Pero no estoy dispuesto y no lo estaré nunca", precisó.

"La situación real es que estamos en una crisis porque no ha sido fácil después de tantos años de fracasos levantar la institución. Pero no digamos que nos vamos a ir a la quiebra y vamos a desaparecer. Nosotros estamos trabajando para salir adelante", detalló.

En ese sentido, se refirió a la protesta de los juveniles quienes reclamaron no tener para comer en las residencias. "Usted me habla de una despensa vacía. No es así. Un día que los muchachos no tomaron desayuno y es un escándalo. Para mí es un escándalo que los niños no tengan que comer y hay una preocupación por eso, pero no me digan que hay una despensa vacía. A los muchachos se les ha dado lo que se les ha podido dar", precisa.

Por el tema de los sueldos que se adeudan, Ramírez confirmó ante los medios que están avanzando. "Se le pagó a los funcionarios pero no a todos. Hay un porcentaje que el lunes lo vamos a solucionar".

El presidente, que fue acompañado por los jugadores de Cobreloa y algunos miembros del directorio, aseguró que su gran proyecto va de la mano con lograr el ansiado ascenso.

"Los recursos van a llegar a medida que al equipo le vaya bien. Nos han cerrado muchas puertas porque dicen que Cobreloa se ha portado mal, por eso necesitamos de todos. Yo no le he robado ningún peso al club, hemos sacado plata de nuestros bolsillos para asumir costos", finalizó.