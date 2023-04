El ahora ex presidente de los Loínos emitió un comunicado defendiéndose de todas las acusaciones tras ser removido del cargo. Disparó contra el nuevo líder del directorio e insistió en sus acusaciones contra el delantero.

Cobreloa no encuentra la forma de terminar con la tremenda polémicas tras la pelea entre Fernando Ramírez y David Escalante. Días atrás se conoció que tanto el presidente como el delantero tuvieron un fuerte encontrón, que desató un problema que sigue hasta hoy.

El dirigente decidió despedir al atacante, lo que derivó en una pelea interna a nivel directivo. Durante la noche de este martes se confirmó su salida al mando del club, pero eso no lo dejó tranquilo ya que este miércoles arremetió incendiando todo el club.

A través de un comunicado, Fernando Ramírez no sólo dijo que la dirigencia se pasó por donde quiso los reglamentos, sino que también ratificó su denuncia contra David Escalante y dijo que lo ocurrido es una maniobra de Marcelo Pérez, el nuevo presidente de los Loínos.

"Deseo desmentir categóricamente que, en relación a las acusaciones sobre mi relación fuera de ley con personas de las barras de Cobreloa son falsas y carecen de sustento", lanzó. "Es falso lo expresado por el señor David Escalante, jugador de la institución, cuando dice que cité a personas de la barra a una jornada efectuada al término del entrenamiento".

"Dicha actividad no tenía otra intención que entregar un saludo motivador para el equipo que iba a jugar de visita; algo en lo que estuvo de acuerdo el Director Técnico. Sin embargo, en medio de aquella jornada, el señor Escalante intervino y con sus dichos y actuar ensució el momento", agregó.

Tras ello arremetió con todo contra el delantero. "Haciendo honor a la verdad, ratifico una vez más la acusación contra el señor David Escalante, argumentando a mi favor que el origen de aquel episodio está referido a su malestar por la tardanza en el ingreso de un joven futbolista argentino que trajo el delantero para jugar en las inferiores del Club; comparando la situación con la de otro nuevo jugador que rápidamente pasó el filtro. La insistencia del señor Escalante en busca de exigir respuesta lo llevó al descontrol, profiriendo palabras soeces, a la posterior agresión en mi contra, y hasta increparme en el mismo Centro de Entrenamiento".

En esa misma línea, le pegó al SIFUP por su apoyo a Chiquito. "Lamento que el Sindicato de Futbolistas Profesionales se sume a las acusaciones infundadas, teniendo sólo una de las versiones, lo que me parece una pésima e irresponsable señal. En este sentido, estoy tranquilo puesto que tengo contundentes argumentos los cuales serán presentados oportunamente en las instancias legales".

Fernando Ramírez se lanza contra la nueva directiva de Cobreloa

Fernando Ramírez no sólo le pegó a David Escalante. El removido presidente de Cobreloa también tuvo dardos contra Marcelo Pérez y la nueva directiva del club, a la que acuso de estar provocando toda la polémica.

"Con la serenidad que me caracteriza, deseo también declarar que muchas de las situaciones de conflicto conocidas son lideradas por el señor Marcelo Pérez, vicepresidente de la institución, quien no ha dejado espacio para el buen entendimiento, poniendo por sobre toda noble acción el interés personal por conseguir la presidencia. Hay situaciones recurrentes en el tiempo, y en la última asamblea, los socios dijeron de manera categórica y unánime "No" a sus intenciones", disparó.

El emplazamiento no se detuvo ahí. "No satisfecho con esto, y como prueba de lo mencionado, en abril del año 2022 y ahora abril del 2023, dicho señor promueve la revocación de mi cargo como Presidente, y con el resto de los directivos habrían reasignado los cargos sin considerar el parecer a las bases, algo que me parece gravísimo puesto que además han atropellado toda formalidad establecida en estatutos vigentes de la Corporación y la SADP".

Eso no fue todo, ya que también dijo que el nuevo mandatario del club interrumpió la decisión de despedir al delantero. "Otro hecho que puedo sumar a este relato, tiene relación al episodio vivido con el Sr. Escalante, donde resuelve (Pérez) administrativamente dar instrucciones de no proceder a la desvinculación del jugador del Club, dejando sin efecto la instrucción dada por este presidente".

"Debo agregar que la conducta de Marcelo Pérez es una constante desde asumida las funciones en el Directorio, lo hago público puesto que mi silencio ha contribuido a que las situaciones no sean conocidas, porque tal como versa un dicho “la ropa sucia se lava en casa”, pero no puedo permitir que yo y mi familia se vean afectadas por malintencionadas declaraciones, injurias y descalificaciones gratuitas que el Sr. Pérez levanta en mi contra cegado por la ambición de ocupar la presidencia del Club. De tal manera que aprovecha cada situación de conflicto mediático en busca de conseguir su objetivo y causando un grave daño a la imagen del Club", complementó.

Finalmente, Fernando Ramírez descartó las denuncias por hostigamento y realizó un llamado para una nueva asamblea. "Expreso mi deseo de llamar a una Junta Extraordinaria de Socios con el único punto en tabla a tratar: La revocación total o parcial de este directorio, elegido democráticamente a fines del 2021, y de esta manera entregar gobernabilidad a la institución y, por sobre todo, que se haga valer la respetable opinión de los socios".

La polémica entre el ahora ex presidente de Cobreloa y David Escalante sigue más encendida que nunca. Cobreloa trata de enfocarse en la cancha, pero la situación fuera de ella hace imposible calmar los ánimos.