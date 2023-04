Cobreloa está viviendo un terremoto interno luego de la polémica entre Fernando Ramírez y David Escalante. El presidente acusó al delantero de agredirlo y desató una tremenda pelea dirigencial, la que hoy lo terminó sacando del cargo.

Durante la noche de este martes y a través de un comunicado, el club reveló que el directivo no seguirá al mando de la institución tras el conflicto con el jugador. Sin embargo, se mantendrá en los Loínos, aunque con un cargo menor.

Días atrás Fernando Ramírez acusó a David Escalante de haberlo agredido tras encararlo. Más tarde, el delantero reveló que enfrentó cara a cara al entonces presidente, pero nunca lo tocó. Esto derivó en una investigación interna que en esta jornada suma un nuevo capítulo.

Por medio de sus redes sociales, la dirigencia detalló el proceso para sacarlo del cargo. "Como ha sido de conocimiento público, debido al copmplicado momneto institucional que atraviesa Club de Deportes Cobreloa es que el directorio, en reunión válidamente convocada, haciendo uso de sus facultados y en fiel cumplimiento con los estatutos tanto de la Coprporación y la SADP, en concordancia con los cuerpos legales que rigen la actividad, seh a resultado reestructurar los cargos al interior".

"Es así como en junta legalmente citada y con los quórums legales establecidos, se llevó a cabo la presente votación", añadieron.

Ahí revelaron que Marcelo Pérez, quien conversó con RedGol día atrás sobre lo ocurrido, será su nuevo presidente. Junto a él quedan Martín Navarro como vicepresidente, Víctor Vergara como tesorero y Diego Cruz como secretario.

"El presente directorio confirma y reafirma sus intenciones de estar a la altura de la historia de la institución, ratificando el apoyo a nuestro destacado plantel de jugadores, cuerpo técnico y funcionarios que son parte de la gran familia Cobreloa", complementaron.

Fernando Ramírez no se va de Cobreloa

Pese a su salida como presidente, Fernando Ramírez no se moverá de Cobreloa. En el comunicado también se detalla a los directores, donde adema´s de Fernando Ramírez y Robinson Rosso aparece el involucrado en el problema.

Ante esto, desde la dirigencia señalaron que "la decisión de este directorio ha sido forzada debido a las conductas del ex presidente, todas reñidas con la legalidad, tables como notable abandono de deberes, acoso laboral, desacato de acuerdos de directorio, transgredir equilibrio financiero, contratación de funcionarios sin acuerdo del directorio, exposiicón mediática innecesaria, no llamar a reunión de directorio, no cumplir con las citaciones a reunión de directorio, poner en riesgo la imagen del cub, poner en riesgo el patrimonio del club, no resguardar los intereses deportivos del club, entre otras".

Aunque pese a esto, el ahora ex presidente seguirá ligado al elenco del norte. "En orden a que no se siga mancillando la imagen de la institución de Deportes Cobreloa es que, sin alterar los miembros del directorio, solamente se han reestructurado los cargos, debido a los incumplimientos mencionados. El señor Ramírez no ha sido cesado en su cargo de director, debiendo cumplir con las obligaciones que le mandatan los estatutos".

Cobreloa busca así poner fin a una tremenda polémica en medio de una nueva temporada peleando por el ascenso a Primera División. Los Loínos ahora deben enfocarse en la cancha, aunque el conflicto entre dirigente y jugador seguirá presente en el día a día por los pasillos del club.