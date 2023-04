El mandamás del cuadro loíno se vio involucrado en una polémica con David Escalante y ya no cuenta con el apoyo del directorio.

Pese a que Cobreloa viene de superar por un cómodo 5-0 a Ojanco, por la Copa Chile, el episodio entre David Escalante y el presidente del club, Fernando Ramírez, sigue retumbando en Calama. Una polémica que provocó la pérdida del apoyo del directorio al mandamás y también una nueva crisis al interior del cuadro loíno.

Una división a gran escala de la cual habló con RedGol el vicepresidente del club, Marcelo Pérez, quien lanzó una dura advertencia al mandamás y además ahondó en los problemas que han tenido a lo largo del tiempo con Ramírez.

"Yo creo que la situación que se está viviendo va más allá de Escalante. Tiene que ver con la posición que ha tenido el presidente, no solo en este evento, sino que a lo largo del tiempo en la dirigencia. No te puedo decir si ellos van a conversar (Escalante y Ramírez), porque no se ha dado la instancia, pero si veo bien lejana, especialmente por la posición de Fernando, la posibilidad de que se zanje el tema", señaló.

Además se refirió al hecho que terminó por separar las aguas con el directorio: lel despido de David Escalante. "Nosotros estamos en una investigación y en base a eso ver el proceso que corresponda. Lo que él hizo fue adelantar todo eso y tomó una determinación personal", destacó.

Además se refirió a las acusaciones sobre vínculos con barristas por parte de Ramirez. "Nosotros no tenemos las pruebas de que tenga vínculos con barristas y esperamos no tenerlas. Hay acusaciones, y quienes las emitan tienen que defender el por qué se le ha vinculado. Yo declaré que gran parte del directorio recibió amenazas el año pasado, pero esas fueron desapareciendo a través del tiempo, cuando las cosas se calmaron", agregó.

Eso sí, recalcó que "el directorio está demasiado molesto con el. El distanciamiento es mucho mayor. Te puedo decir que Fernando no tiene apoyo. La situación interna no es que sea tan conflictiva, porque seguimos trabajando, pero a Fernando lo mantenemos a raya en sus decisiones y se está quedando solo. No le veo mucho más tiempo en el cargo", sentenció.