Cercanos a David Escalante le confirman a RedGol que el delantero argentino de 31 años fue desvinculado del club y le avisaron que no se presente a entrenar mañana, todo después del escándalo que protagonizó con el presidente Fernando Ramírez. La dirigencia está dividida por su salida, y la teleserie no termina.

No va más: Cobreloa despide a David Escalante tras gigantesca polémica con presidente loíno

Como si la irregular campaña que han tenido en la Primera B no fuera poco, Cobreloa no para con las polémicas. Fernando Ramírez, presidente del cuadro loíno, acusó a David Escalante de agredirlo y este se defendió contando su versión, y eso ha generado una ola gigante de reacciones. Eso sí, las controversias no se detienen en Calama y ahora despidieron al jugador.

Según detallan a RedGol cercanos al delantero argentino de 31 años, este miércoles 5 de abril el timonel de los Zorros del Desierto le hizo saber a Chiquito que no seguiá en el cuadro loíno, y le solicitó que no se presente a entrenar. Apuntan que este jueves 6 de abril deberían enviarle su carta de despido, pero la dirigencia está dividida. No para la teleserie.

"Le dijeron que está despedido, que mañana no se presente a entrenar"

Desde el círculo de Escalante le revelan a la Redgoleta que el mandamás del cuadro naranja le informó que está despedido, que no se presente a entrenar y que le harán llegar la correspondiente carta de despido. El futbolista se contactó de inmediato con el Sifup, y le dieron la tranquilidad de que si decide tomar una vía legal tiene todas las de ganar.

El ariete argentino oriundo de Tres Isletas tiene contrato hasta fin de año con Cobreloa y podría imponer denuncias por despido injustificado, por daños y perjuicios y otros puntos que le dan el favor para vencer en tribunales. Eso sí, desde su entorno también apuntan que no le interesa lo económico, sino que quiere solucionar lo deportivo.

Las intenciones de Escalante son poder resolver todo el problema mediante el diálogo, pero en caso de que la carta de despido sea enviada todo tomaría tintes mucho más complejos en caso de querer revertirlo después. Por eso, la dirigencia está más que dividida por esta situación.

Según pudo enterarse RedGol, la directiva de Cobreloa no está de acuerdo con la decisión de despedir a David Escalante, principalmente porque no están los recursos económicos para financiar ese movimiento, pero es el presidente Fernando Ramírez quien lo quiere fuera.

Así las cosas, ahora habrá que esperar a ver que resuelven en las próximas horas en Calama con respecto al futuro de Chiquito Escalante, aunque este ya fue avisado de que lo despidieron y no será más jugador de Cobreloa.