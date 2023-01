La temporada 2023 del fútbol chileno comenzará a disputarse desde este martes en el Consejo de Presidentes de la ANFP, citado para la elección de las tres instancias legales del órgano rector: el Tribunal de Disciplina, el Tribunal de Patrimonio y el Tribunal de Honor. Y ya aparecen las primeras singularidades.

Lo primero que llama la atencion es el descabezamiento casi total de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina, muy cuestionada por la votación de su presidente Stefano Pirola a favor de Universidad Católica en 2022, cuando permitió postergar el castigo por los incidentes de la Copa Chile ante Audax y disputar la semifinal ante Universidad de Chile con público.

Los dardos apuntaron hacia Pirola, dirigente del Club Deportivo de Universidad Católica y que votó en audiencia telemática del Tribunal mientras se encontraba estaba en Suiza, en horas de la madrugada europea. La decisión permitió la presencia de hinchas en el partido que sería suspendido tras la detonación de fuegos artificiales junto al arquero de la U, Martín Parra.

Los candidatos al Tribunal de Disciplina de la ANFP



Así como Stefano Pirola, la Segunda Sala verá partir a más de la mitad de sus componentes. En cambio, la Primera Sala mantiene entre los candidatos a varios integrantes del último periodo, entre ellos el actual presidente, Exequiel Segall, quien integra los distintos estamentos legales de la ANFP desde la década de 1990.

De la misma forma, irán por la reelección en la corte de primera instancia los abogados Simón Marín, Santiago Hurtado, Jorge Isbej, Carlos Espinoza y el éx árbitro Alejandro Musa. Además, se presentarán Carlos Aravena, ex Comisión Jurídica de la ANFP, los ex directores Carlos Toro y Hugo Muñoz, Yamil Eltit y Franco Acciardo.

Por su parte, la Segunda Sala busca renovación con Carlos Castro (otro ex Comisión Jurídica de la ANFP), Claudio Guerra (que ya integró el Tribunal de Disciplina), Bruno Romo Muñoz, Mauricio Olave, Gerardo Bernales, Mauricio Jorquera, Ernesto Vázquez (a la reelección), Jorge Ogalde (vinculado a Huachipato y también por la reelección), Gianfranco Lotito y José Gutiérrez.

Cabe señalar que, aunque el reglamento lo habilita, no existe presencia de ex futbolistas o entrenadores que cumplan el requisito de haber sido dirigentes en el fútbol profesional; como tampoco de mujeres, aunque así lo estipulan los nuevos estatutos de la ANFP, que todavía no entran en completa vigencia.